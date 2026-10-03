Edizione n° 6207

BALLON D'ESSAI

BONIFICI TASSA // Bonifici dai genitori ai figli, quando può scattare la tassa dell’8%
3 Ottobre 2026 - ore  09:33

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA FOGGIA // Pedopornografia, arrestato 21enne: minori adescati anche a Foggia
3 Ottobre 2026 - ore  09:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Evasori fiscali con Ferrari e Rolex: indagati due ristoratori

EVASORI RISTORATORI Evasori fiscali con Ferrari e Rolex: indagati due ristoratori

L’inchiesta della Guardia di finanza è partita da debiti con il fisco per circa 780 mila euro. Sotto esame trasferimenti dai conti dell’impresa a quelli dei familiari

Evasori fiscali

Evasori fiscali con Ferrari e Rolex: indagati due ristoratori - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Prima pagina //

Una Ferrari F8 Coupé del valore di oltre 280 mila euro, un Rolex Oyster e denaro contante per oltre 346 mila euro: sono i beni sequestrati dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine che coinvolge due fratelli attivi nella ristorazione nel Verbano. La procura di Verbania procede per le ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e autoriciclaggio.

Gli accertamenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria riguardano il titolare dell’impresa e il fratello, che risulta dipendente dell’azienda. A far scattare le indagini è stato l’esame di cartelle esattoriali rimaste insolute per circa 780 mila euro.

A fronte dell’esposizione debitoria, gli investigatori hanno rilevato un tenore di vita definito «elevato», caratterizzato soprattutto dalla disponibilità di automobili di lusso. Le vetture risultavano formalmente intestate al fratello dell’imprenditore, nonostante questi dichiarasse un reddito «modesto» da lavoratore dipendente.

L’analisi dei rapporti bancari tra il 2021 e il 2025 avrebbe fatto emergere il trasferimento di circa 220 mila euro dai conti dell’impresa a quelli personali dei familiari. Secondo la ricostruzione investigativa, le somme sarebbero state sottratte attraverso prelievi in contanti e bonifici privi di giustificazione aziendale.

Parte del denaro, nell’ipotesi accusatoria, sarebbe arrivata sul conto del fratello e sarebbe stata utilizzata per pagare le rate dei finanziamenti contratti per acquistare le auto.

Il provvedimento di sequestro si inserisce nell’inchiesta della procura di Verbania. Le responsabilità dei due indagati restano da accertare

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO