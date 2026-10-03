Per la prima volta Foggia ospiterà insieme i cinque finalisti del Premio Strega Saggistica 2026. L’appuntamento è in programma giovedì 15 ottobre alle 18.30 al Teatro comunale “Umberto Giordano”, nell’ambito dello Strega Tour Saggistica 2026.

Sul palco, accompagnati dal giornalista Enrico Ciccarelli, saranno presenti i cinque autori arrivati in finale: Giuseppe Antonelli, con Alfabit – L’italiano digitale dagli SMS all’IA (il Mulino); Miguel Gotor, autore di L’omicidio di Piersanti Mattarella – L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980 (Einaudi); Tonia Mastrobuoni, con La peste – Indagine sulla destra in Germania (Feltrinelli); Beatrice Mautino, autrice di Vertigine – Storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo (Mondadori); e Alessandro Vanoli, con Oriente – Una storia (Laterza).

I cinque libri affrontano temi differenti ma strettamente legati all’attualità e alla comprensione del presente: l’evoluzione della lingua italiana nell’epoca digitale, la storia politica italiana, la crescita della destra in Germania, il rapporto tra scienza e società e la storia delle relazioni tra Oriente e Occidente.

L’appuntamento di Foggia rappresenta una delle tappe dello Strega Tour Saggistica 2026, il percorso nazionale che porta i cinque finalisti del Premio a incontrare i lettori e a presentare le proprie opere. Per la città si tratta di un’occasione particolare, dal momento che l’intera cinquina sarà presente contemporaneamente sul palco del Teatro Giordano.

«Per Foggia è motivo di grande prestigio ospitare per la prima volta i cinque finalisti del Premio Strega Saggistica – sottolinea il presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Filippo Santigliano –. Essere stata selezionata tra le città che ospitano il Tour rappresenta un motivo di vanto per la nostra comunità e conferma l’attenzione che le grandi manifestazioni culturali nazionali rivolgono al nostro territorio».

«I libri rappresentano uno degli ambiti sui quali la Fondazione è maggiormente impegnata – prosegue Santigliano –. Collaboriamo, organizziamo e sosteniamo praticamente tutte le principali iniziative che il territorio dedica alla promozione dei libri e della lettura, nella convinzione che una comunità cresca anche attraverso la capacità di confrontarsi con le idee, le storie e le conoscenze che i libri sanno offrire. Portare a Foggia l’intera cinquina del Premio Strega Saggistica significa dunque proseguire lungo questa strada e, allo stesso tempo, offrire alla città un appuntamento di straordinario valore culturale».

Il Premio Strega Saggistica 2026, alla sua seconda edizione, è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk – Taormina International Book Festival, con BPER Banca in qualità di partner.

La tappa foggiana dello Strega Tour Saggistica 2026 è organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

L’evento sarà a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Teatro comunale “Umberto Giordano” – Foggia

Giovedì 15 ottobre 2026

Apertura porte: ore 18.00

Inizio: ore 18.30

Ingresso libero