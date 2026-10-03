Una giornata dedicata alla preghiera e alla partecipazione della comunità: domani, domenica 4 ottobre, Manfredonia celebrerà la festa di San Francesco d’Assisi con le sante messe, la solenne Eucaristia e la processione per le vie della città.
Il programma si aprirà al mattino con le messe delle 8, delle 10.30 e delle 11.30. Alle 18 si terrà la solenne celebrazione eucaristica, accompagnata dalla preghiera e dall’accensione della lampada in onore del Patrono d’Italia da parte del sindaco.
Alle 19 prenderà il via la processione in onore del Santo di Assisi. Il corteo percorrerà via Tribuna e via Magazzini, fermandosi davanti all’ospedale, per poi proseguire lungo via Isonzo, via Stella, via Antiche Mura, via G. Palatella e corso Manfredi.
Una seconda sosta è prevista davanti al Palazzo comunale, dove il sindaco rivolgerà il suo messaggio alla cittadinanza. La processione proseguirà quindi lungo via Santa Maria delle Grazie.
La giornata di festa si concluderà alle 22 con lo spettacolo pirotecnico a cura della “Nuova Pirotecnica” di Rossella Di Bari, di Manfredonia.
A cura di Michele Solatia.