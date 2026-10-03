Manfredonia-San Giovanni Rotondo, auto travolge pastore sulla SP 58 è in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa mattina, sabato 3 ottobre, lungo la Strada Provinciale 58, la direttrice che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.30, quando un’autovettura, con il solo conducente a bordo, avrebbe investito un pastore che si trovava lungo la carreggiata mentre era impegnato nella conduzione di un gregge di pecore.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il pastore è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove si trova ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell’automobile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A seguito dello schianto si sono registrati rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni lungo la SP 58.

Restano da chiarire le cause dell’investimento e le circostanze che hanno preceduto il violento impatto. Le indagini sono in corso. Lo riporta FoggiaToday.it