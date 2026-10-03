Edizione n° 6208

BALLON D'ESSAI

SALMONELLA POMODORI // Salmonella nei pomodori, focolai in 4 regioni: in Puglia stop al consumo crudo nelle mense e negli ospedali
3 Ottobre 2026 - ore  13:53

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA FOGGIA // Pedopornografia, arrestato 21enne: minori adescati anche a Foggia
3 Ottobre 2026 - ore  09:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Marijuana, 636 dosi e sostanza essiccata: resta la condanna per detenzione a fini di spaccio

MARIJUANA SPACCIO Marijuana, 636 dosi e sostanza essiccata: resta la condanna per detenzione a fini di spaccio

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. La destinazione della droga è stata valutata attraverso più elementi, senza affidarsi soltanto al peso

Pianta Marijuana

Marijuana, 636 dosi e sostanza essiccata: resta la condanna per detenzione a fini di spaccio - Fonte Immagine non riferita al testo: royalqueenseeds.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Cronaca // Focus //

Resta ferma la condanna a un anno e sei mesi di reclusione e quattromila euro di multa per detenzione di marijuana a fini di spaccio. Con l’ordinanza n. 35140 del 2026, la settima sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bari.

Il procedimento riguardava il possesso di una pianta alta circa 170 centimetri, 14 grammi di infiorescenze, altri 66 grammi di marijuana e un ulteriore grammo di sostanza. Secondo gli accertamenti tecnici richiamati nella decisione, dal materiale sequestrato erano ricavabili complessivamente 636 dosi medie singole.

La difesa contestava l’esclusione dell’uso esclusivamente personale e lamentava l’applicazione della recidiva specifica, il diniego della particolare tenuità del fatto e di un’attenuante, oltre alla misura della pena.

La Cassazione ha chiarito che il dato quantitativo non costituisce, da solo, una prova automatica della destinazione allo spaccio. Nel caso concreto, tuttavia, i giudici avevano valutato insieme il numero delle dosi, la presenza di marijuana già essiccata, la deperibilità della sostanza e l’incompletezza della spiegazione dell’imputato, riferita alla pianta ma non a tutto il materiale rinvenuto.

Il ricorso, secondo la Corte, proponeva una diversa lettura delle prove senza individuare vizi effettivi nella motivazione.

Anche la recidiva era stata motivata attraverso il precedente specifico, l’omogeneità delle condotte e il tempo intercorso tra gli episodi. La valutazione complessiva della quantità, delle dosi e delle modalità di detenzione aveva inoltre sostenuto il diniego della particolare tenuità del fatto.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO