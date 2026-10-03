Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha inflitto a Ninni Corda cinque anni di squalifica, disponendo anche la preclusione alla permanenza nei ranghi e nelle categorie della FIGC.

La decisione è stata assunta nell’udienza del 1° ottobre 2026 e riguarda anche Antonina Flavia Fiore, destinataria di tre anni di inibizione, e l’Olbia Calcio 1905 Srl, sanzionato con un’ammenda di 30mila euro. Il procedimento era stato avviato a seguito del deferimento della Procura Federale, depositato il 1° settembre.

Il provvedimento interessa indirettamente anche la Ternana, società con la quale Corda aveva recentemente avviato una collaborazione nell’area tecnica. Il procedimento, tuttavia, non coinvolge il club rossoverde, poiché le sanzioni sono state comminate esclusivamente a Corda, Fiore e Olbia.

La collaborazione tra Corda e la Ternana era emersa pubblicamente il 12 agosto 2026, quando l’ex Foggia aveva iniziato a lavorare al fianco di Carlo Mammarella e Andrea Lisuzzo. Successivamente, il 21 settembre, Calcio Ternano aveva riportato un suo intervento ai microfoni di Radio Galileo dopo la gara Ternana-Tau Altopascio, nel quale aveva parlato della squadra, del mercato e di Roberto Felleca e Stefano Bandecchi.

Alla luce della sanzione federale, resta ora da definire quale sarà il futuro della collaborazione tra Corda e la Ternana. Al momento non risultano documentate decisioni relative a una risoluzione del rapporto, a una sua sostituzione o a una riorganizzazione dell’area tecnica.

Antonina Flavia Fiore è indicata nel procedimento come presidente e legale rappresentante dell’Olbia. Il Tribunale Federale Nazionale ha inoltre trasmesso gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in merito a eventuali violazioni legate alla sottoscrizione di dichiarazioni liberatorie.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.