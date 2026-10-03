Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre gli orologi torneranno dalle 3 alle 2. Un’ora in più a disposizione, ma anche il tramonto anticipato sull’orologio: come affrontare il passaggio e le giornate autunnali.

Un’ora in più nella notte, il buio prima nel pomeriggio e le abitudini quotidiane da riadattare. L’ora solare torna domenica 25 ottobre 2026: nella notte tra sabato 24 e domenica 25, alle 3, le lancette dovranno essere riportate alle 2. Si chiude così il periodo dell’ora legale, iniziato il 29 marzo, secondo il calendario fissato dalla Commissione europea.

Il cambio riporta l’Italia all’orario standard dell’Europa centrale. Per chi mantiene invariata l’ora della sveglia ci sarà, almeno sulla carta, la possibilità di dormire sessanta minuti in più. Il vantaggio, però, non si traduce automaticamente in un risveglio più riposato: l’organismo può avere bisogno di adattarsi alla nuova scansione della giornata.

Quali orologi bisogna aggiornare

La regola è semplice: a ottobre le lancette vanno indietro. Orologi da parete, modelli analogici e dispositivi privi di aggiornamento automatico dovranno essere regolati manualmente. Per evitare dimenticanze, si può intervenire prima di andare a letto.

Smartphone, computer e altri dispositivi con data, ora e fuso orario impostati automaticamente normalmente effettuano il cambio da soli. Conviene comunque controllare le impostazioni, soprattutto se sono state modificate durante un viaggio. Uno sguardo anche alla sveglia e agli orologi degli elettrodomestici aiuta a evitare piccoli equivoci la domenica mattina.

Il sole non cambia: cambia l’orario

Con il ritorno all’ora solare, alba e tramonto risultano anticipati di un’ora rispetto all’orario legale. Ci sarà quindi più luce al mattino, a parità di ora indicata dall’orologio, mentre il pomeriggio sembrerà accorciarsi. Il cambio, tuttavia, non sottrae luce alla giornata: modifica l’orario con cui la misuriamo.

La durata delle ore di sole continua invece a diminuire gradualmente per effetto della stagione. Sono due fenomeni distinti che, sovrapponendosi, rendono più evidente l’arrivo dell’autunno. Per chi esce dal lavoro nel tardo pomeriggio, il passaggio può significare ritrovare il buio proprio nel momento prima dedicato a una passeggiata o alle attività all’aperto.

Perché sonno e umore possono risentirne

La luce naturale contribuisce a regolare il ritmo circadiano, il sistema interno che scandisce sonno e veglia. Il cambiamento degli orari e la minore esposizione alla luce nei mesi freddi possono accompagnarsi, in alcune persone, a stanchezza, sonnolenza o difficoltà a mantenere le consuete abitudini.

Le reazioni variano: c’è chi si adatta senza particolari problemi e chi avverte maggiormente il passaggio. Sarebbe però scorretto attribuire ogni calo dell’umore alle lancette. La riduzione stagionale della luce può avere un ruolo; il disturbo affettivo stagionale è una forma di depressione che richiede una valutazione clinica, diversa da una giornata di fiacca o da un disagio passeggero.

Le abitudini che possono aiutare

Il primo accorgimento è trovare spazio per la luce diurna. Uscire al mattino o utilizzare una parte della pausa pranzo per camminare permette di sfruttare le ore luminose anche quando il tramonto arriva presto. Una giornata nuvolosa non è un motivo per rinunciare a stare all’aperto: la luce naturale resta utile per sincronizzare l’orologio biologico.

Anche il movimento regolare può sostenere energia e benessere. Una passeggiata, un’attività compatibile con le proprie condizioni fisiche o un appuntamento con amici aiutano a conservare una routine attiva. Mantenere i contatti sociali e le attività abituali è un altro modo per evitare che le serate più buie diventino un’occasione di isolamento.

Per il riposo conta soprattutto la regolarità: andare a letto e alzarsi a orari simili, dedicare la sera ad attività tranquille e limitare gli schermi prima di coricarsi. È utile anche ridurre la caffeina nelle ore serali e non usare l’alcol come aiuto per addormentarsi, perché può peggiorare la qualità del sonno.

Se la tristezza persiste, l’interesse per le attività diminuisce o la stanchezza interferisce con la vita quotidiana, è opportuno parlarne con il medico. Il calendario indica quando spostare le lancette; osservare come cambiano sonno, energia e umore aiuta invece a capire quando basta ritrovare una routine e quando serve un sostegno.