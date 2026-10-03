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PEDOPORNOGRAFIA FOGGIA Pedopornografia, arrestato 21enne: minori adescati anche a Foggia

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra agosto e dicembre 2023 e sarebbero stati commessi nelle province di Foggia e Ravenna

Carabinieri

Pedopornografia, arrestato 21enne: deve scontare 5 anni e 4 mesi per reati commessi anche a Foggia - Fonte Immagine: laprovinciaonline.info

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Un 21enne è stato arrestato a Montopoli in Val d’Arno, in provincia di Pisa, dai carabinieri della Stazione di San Romano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Il provvedimento, datato 28 settembre, è stato eseguito nella mattinata del 30 settembre. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari dal 2024, dovrà scontare una pena definitiva di 5 anni e 4 mesi di reclusione per reati legati alla pedopornografia minorile.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra agosto e dicembre 2023 e sarebbero stati commessi nelle province di Foggia e Ravenna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 21enne avrebbe adescato ragazze minorenni attraverso i social network, arrivando a minacciarle di modificare e diffondere online le loro fotografie del profilo qualora non gli avessero inviato materiale pedopornografico, tra cui immagini e video a sfondo sessuale.

Dopo la notifica dell’ordine di carcerazione e il completamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il giovane è stato condotto nel carcere di Pisa, dove dovrà espiare la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.

Lo riporta pugliasera.it.

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