La Regione Puglia ha chiesto di sospendere temporaneamente l’utilizzo e la somministrazione di pomodori freschi crudi nelle mense scolastiche, negli ospedali, nelle case di cura e nelle strutture socio-assistenziali. La decisione arriva dopo la segnalazione di numerosi focolai di salmonellosi in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, associati al consumo di pomodori freschi contaminati.

La richiesta segue la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre e interessa anche la ristorazione collettiva destinata alle persone fragili. In attesa di ulteriori accertamenti, nelle mense coinvolte i pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti.

La direttiva regionale segnala un aumento, nel mese di settembre, dei casi e dei focolai riconducibili a Salmonella Strathcona ST2559. Le indagini epidemiologiche hanno evidenziato un’associazione soprattutto con il consumo di pomodoro ciliegino crudo.

Le analisi condotte finora hanno rilevato la presenza di salmonella in un lotto di pomodori proveniente da Caltanissetta. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’estensione della contaminazione e il collegamento con i focolai segnalati.

La sospensione disposta in Puglia resta una misura temporanea e riguarda gli ambiti di ristorazione collettiva indicati dalla Regione, in attesa degli ulteriori esiti delle indagini. Lo riporta leggo.it