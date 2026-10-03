Edizione n° 6207

BALLON D'ESSAI

SALMONELLA POMODORI // Salmonella nei pomodori, focolai in 4 regioni: in Puglia stop al consumo crudo nelle mense e negli ospedali
3 Ottobre 2026 - ore  13:53

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA FOGGIA // Pedopornografia, arrestato 21enne: minori adescati anche a Foggia
3 Ottobre 2026 - ore  09:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Salmonella nei pomodori, focolai in 4 regioni: in Puglia stop al consumo crudo nelle mense e negli ospedali

SALMONELLA POMODORI Salmonella nei pomodori, focolai in 4 regioni: in Puglia stop al consumo crudo nelle mense e negli ospedali

Le indagini indicano un’associazione soprattutto con il consumo di pomodoro ciliegino crudo. Il batterio è stato rilevato in un lotto proveniente da Caltanissetta

Fonte: ilrestodelgargano - immagine d'archivio

Fonte: ilrestodelgargano - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Cronaca // Focus //

La Regione Puglia ha chiesto di sospendere temporaneamente l’utilizzo e la somministrazione di pomodori freschi crudi nelle mense scolastiche, negli ospedali, nelle case di cura e nelle strutture socio-assistenziali. La decisione arriva dopo la segnalazione di numerosi focolai di salmonellosi in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, associati al consumo di pomodori freschi contaminati.

La richiesta segue la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre e interessa anche la ristorazione collettiva destinata alle persone fragili. In attesa di ulteriori accertamenti, nelle mense coinvolte i pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti.

La direttiva regionale segnala un aumento, nel mese di settembre, dei casi e dei focolai riconducibili a Salmonella Strathcona ST2559. Le indagini epidemiologiche hanno evidenziato un’associazione soprattutto con il consumo di pomodoro ciliegino crudo.

Le analisi condotte finora hanno rilevato la presenza di salmonella in un lotto di pomodori proveniente da Caltanissetta. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’estensione della contaminazione e il collegamento con i focolai segnalati.

La sospensione disposta in Puglia resta una misura temporanea e riguarda gli ambiti di ristorazione collettiva indicati dalla Regione, in attesa degli ulteriori esiti delle indagini. Lo riporta leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO