SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Disagi alla circolazione questa mattina sulla Strada Statale 16 “Adriatica”, dove un veicolo è andato in fiamme all’altezza del chilometro 728, nel territorio di San Ferdinando di Puglia.

A causa dell’incendio, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico, per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Per gestire la viabilità è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Ferdinando Ovest.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’ordine, impegnati nella gestione della circolazione e nelle operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Al momento si registrano possibili rallentamenti nella zona interessata. La circolazione sarà ripristinata non appena concluse le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.