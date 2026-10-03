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SAN SEVERO MORFEO San Severo, Martina Morfeo supera il concorso in magistratura a 27 anni

Dopo aver frequentato il liceo nella sua città, Martina ha proseguito la propria formazione all’Università di Bologna, dove ha conseguito la laurea con il massimo dei voti

Martina Morfeo

San Severo, Martina Morfeo supera il concorso in magistratura a 27 anni - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
San Severo // Sanctus Severus //

Importante traguardo professionale per Martina Morfeo, giovane originaria di San Severo che, a soli 27 anni, ha superato il concorso in magistratura, coronando un percorso di studi e formazione caratterizzato da impegno e determinazione.

Dopo aver frequentato il liceo nella sua città, Martina ha proseguito la propria formazione all’Università di Bologna, dove ha conseguito la laurea con il massimo dei voti, 110 e lode.

Il percorso è quindi proseguito con la pratica forense e con il tirocinio svolto presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Bologna, esperienze che le hanno permesso di approfondire la preparazione nel campo giuridico e di consolidare il proprio interesse per il mondo della giustizia.

Il superamento del concorso rappresenta un risultato di grande rilievo nel percorso professionale della giovane sanseverese, raggiunto attraverso anni di studio, preparazione e sacrifici.

La notizia ha suscitato soddisfazione nella comunità di San Severo, dove il risultato di Martina viene accolto come motivo di orgoglio per la sua città.

A Martina e ai suoi genitori, Mimmo e Patrizia, sono rivolte le congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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