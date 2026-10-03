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SCIDA VUOTO Cosenza – Foggia a porte chiuse: niente pubblico allo “Scida”

Il match si giocherà allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30. A comunicare ufficialmente il provvedimento è stato il club calabrese

- Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Cronaca // Focus //

Cosenza-Foggia si disputerà senza spettatori sugli spalti. La gara di Serie C/C, in programma domenica 4 ottobre 2026, è stata infatti disposta a porte chiuse in seguito a una decisione del Prefetto della Provincia di Crotone.

Il match si giocherà allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30. A comunicare ufficialmente il provvedimento è stato il club calabrese.

“Il club comunica che la gara Cosenza – Foggia in programma domenica 4 ottobre 2026 presso lo Stadio “Ezio Scida” di Crotone, con inizio alle ore 14:30, si disputerà a porte chiuse, in assenza di spettatori. La presente disposizione è adottata in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza”.

La sfida tra Cosenza e Foggia, dunque, si svolgerà senza la presenza del pubblico, in applicazione delle disposizioni adottate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Lo riporta antennasud.com.

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