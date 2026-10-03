Cosenza-Foggia si disputerà senza spettatori sugli spalti. La gara di Serie C/C, in programma domenica 4 ottobre 2026, è stata infatti disposta a porte chiuse in seguito a una decisione del Prefetto della Provincia di Crotone.
Il match si giocherà allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30. A comunicare ufficialmente il provvedimento è stato il club calabrese.
“Il club comunica che la gara Cosenza – Foggia in programma domenica 4 ottobre 2026 presso lo Stadio “Ezio Scida” di Crotone, con inizio alle ore 14:30, si disputerà a porte chiuse, in assenza di spettatori. La presente disposizione è adottata in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza”.
La sfida tra Cosenza e Foggia, dunque, si svolgerà senza la presenza del pubblico, in applicazione delle disposizioni adottate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Lo riporta antennasud.com.