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CARABINIERI BAT Trenta nuovi carabinieri in servizio nella BAT: rinforzato il Comando Provinciale

I nuovi arrivati provengono da diverse regioni italiane e fanno parte del contingente di personale destinato dall’Arma alla provincia BAT

Carabinieri BAT

Trenta nuovi carabinieri in servizio nella BAT: rinforzato il Comando Provinciale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
BAT // Cronaca //

Trenta nuovi carabinieri sono entrati in servizio presso il Comando Provinciale dell’Arma di Barletta Andria Trani, andando a rafforzare gli organici delle diverse sedi presenti sul territorio. I militari hanno già iniziato da alcuni giorni i rispettivi turni nelle stazioni alle quali sono stati assegnati.

I nuovi arrivati provengono da diverse regioni italiane e fanno parte del contingente di personale destinato dall’Arma alla provincia BAT. Il gruppo comprende sia giovani militari all’inizio del proprio percorso professionale, sia carabinieri che possono contare su una consolidata esperienza maturata in altri contesti operativi.

L’incremento dell’organico consentirà di offrire un supporto concreto ai militari già impegnati quotidianamente sul territorio. La presenza delle nuove unità permetterà infatti di potenziare i servizi esterni, il controllo del territorio e le attività di prevenzione dei reati, con l’obiettivo di rendere ancora più tempestiva la risposta alle esigenze della cittadinanza.

Il rafforzamento degli organici punta inoltre ad accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini e a garantire una presenza sempre più capillare dell’Arma nei diversi comuni della provincia.

Ai trenta nuovi carabinieri è stato rivolto il benvenuto del Comandante Provinciale e di tutti i militari della BAT, insieme all’augurio di un proficuo percorso professionale e di un lavoro sereno al servizio della comunità.

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