VII edizione Premio “I fiori blu”, Colò: “Sono molto felice di condurre questo premio letterario”

È ormai conto alla rovescia per conoscere i vincitori della VII edizione del Premio letterario “I fiori blu” e del riconoscimento per il miglior Booktrailer in blu 2026. L’appuntamento conclusivo è fissato per giovedì 8 ottobre al Teatro Umberto Giordano di Foggia, con il sostegno del Comune di Foggia.

Per la serata arriveranno da Bari, Roma e Milano i componenti della Giuria Tecnica, presieduta da Paolo Mieli, che ha sottolineato la qualità delle opere esaminate.

“Quest’anno abbiamo preso in considerazione un grande numero di libri di grande pregio. È un segno inequivocabile del fatto che i “fiori blu” crescono e si moltiplicano. Ed è con gioia che ci accingiamo a premiare i prescelti del 2026. E con altrettanto entusiasmo segnaliamo per la lettura anche i volumi di autori e autrici che non saliranno sul palco, assicurandovene la grande qualità.”

La serata sarà condotta, per la prima volta, da Licia Colò, dopo il quadriennio affidato a Neri Marcorè, alla presenza della presidente e direttrice artistica Alessandra Benvenuto.

Colò, conduttrice, autrice e divulgatrice ambientale, è da oltre quarant’anni una delle figure più note della divulgazione dedicata alla natura e all’ambiente. Nel corso della sua carriera ha guidato programmi come L’Arca di Noè, Geo & Geo e Alle falde del Kilimangiaro. Attualmente conduce Eden – Un pianeta da salvare su La7.

“Sono molto felice di condurre questo premio letterario che negli anni ha promosso libri e autori e autrici importanti – ha detto la conduttrice, autrice e divulgatrice ambientale – e sono altrettanto felice di essere a Foggia, una città che decide di investire nella cultura, nelle occasioni di incontro e nel recupero dei propri spazi e del proprio territorio. Sono tutte cose di cui, oggi più che mai, abbiamo davvero bisogno”.

Il gran finale è in programma giovedì 8 ottobre 2026, con ingresso alle 18.45 e avvio della diretta televisiva e dello streaming alle 19. La serata potrà essere seguita anche da remoto attraverso il sito ufficiale del premio e in televisione sul canale 77 del gruppo editoriale Distante.

Durante la diretta saranno annunciati i vincitori delle quattro categorie: Premio Giuria Tecnica, Premio Giuria Lettori e Lettrici, Premio Giuria Studentesca e Premio miglior Booktrailer.

Al termine della cerimonia sono previsti il firmacopie e un aperitivo di brindisi aperto al pubblico presso la corte esterna di Palazzo Dogana. Per partecipare al secondo appuntamento è necessaria la prenotazione su Vivaticket, possibile fino alle ore 18 di mercoledì 7 ottobre.

Dopo i protagonisti delle prime sei edizioni, tra cui Massimo Recalcati, Serena Dandini, Luciano Canfora, Giuliano da Empoli, Emanuele Trevi e Paola Mastrocola, quest’anno sono dieci le opere finaliste, cinque saggi e cinque romanzi:

Da solo di Novita Amadei, Neri Pozza

L’arca di Noè di Enzo Fileno Carabba, Ponte alle Grazie

Tutto il mio folle amore di Francesco Carofiglio, Garzanti

La gioia di ieri di Elena Stancanelli, Einaudi

Cartagloria di Rosa Matteucci, Adelphi

Una ragione in più per andare all’inferno di Andrea Cortellessa, Treccani

Non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, Rizzoli

Libera Università di Tommaso Montanari, Einaudi

La voce delle donne di Valeria Palumbo, Laterza

Non siamo capolavori di Marco Rovelli, Laterza

Nel corso delle precedenti edizioni, sul blu carpet del premio sono passati anche gli assegnatari dei premi speciali, tra cui Franco Lorenzoni, Nicolò Govoni, Daniela Lucangeli, Antonio Polito, Mariagrazia Calandrone, Lillo e Pif, Rosella Postorino, Melania Mazzucco, Alessandro Aresu, Viola Ardone e Giorgio Zanchini.

La manifestazione letteraria nazionale continua il proprio percorso sotto gli auspici del Cepell e con il patrocinio di RAI Puglia. Il progetto è sostenuto da Regione Puglia e Puglia Culture, Consiglio Regionale, Provincia, Comune, Università, Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia e Fondazione Monti Uniti, insieme a numerose realtà imprenditoriali.

I libri degli autori e delle autrici finalisti saranno disponibili al Teatro Umberto Giordano e a Palazzo Dogana, anche per il firmacopie.

I giornalisti interessati a partecipare possono richiedere l’accredito alla segreteria organizzativa, indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Accreditamento giornalisti”. Tutte le informazioni sulla manifestazione e sul programma sono disponibili sul sito ufficiale del Premio “I fiori blu”.