Miur annulla test medicina, Codacons: esposto

Roma – UN esposto alla Corte dei Conti per la vicenda delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina annullate dal Ministero dell’istruzione. Ad annunciarlo il Codacons, il cui ufficio legale sta preparando anche l’azione risarcitoria collettiva in favore dei candidati danneggiati.

Vogliamo sapere dalla Corte dei Conti quali saranno i costi a carico dello Stato per la ripetizione della prova, se sia configurabile uno spreco di denaro pubblico a danno della collettività e i responsabili di eventuali sperperi di risorse – spiega l’associazione – In tal senso invieremo domani un esposto alla magistratura contabile, affinché faccia luce sul grave episodio.

L’ufficio legale Codacons sta inoltre preparando una azione collettiva di risarcimento in favore dei candidati che hanno sostenuto le prove annullate. “Appare pacifico come il rimborso delle spese sostenute per i test non sia sufficiente – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Il danno morale subito da chi, pur avendo superato i test, deve sottoporsi al nuovo esame, così come lo stress e i disagi cui saranno nuovamente soggetti tutti i candidati, vanno risarciti nelle sedi opportune. Per tale motivo, forti delle precedenti vittorie in tribunale ottenute dal Codacons in favore degli studenti e dei medici, stiamo predisponendo una azione risarcitoria collettiva alla quale potranno aderire tutti i candidati coinvolti nella vicenda, attraverso un modulo che nelle prossime ore sarà pubblicato sul sito www.codacons.it” – conclude Rienzi.

Redazione Stato