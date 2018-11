Manfredonia: “Stele celebrative di vita, oltre la morte e nuove prospettive lavorative”

Di:

Il Castello di Manfredonia custodisce migliaia di stele Daune, che in tempi ragionevoli non hanno a tutt’oggi un luogo d’allestimento per la pubblica fruizione. Ciò, oltre che a cagionare un danno economico per gli operatori del settore in primis le guide turistiche, costituisce un evento inspiegabile considerando che sono passati diversi anni dalla ristrutturazione del Castello, che più che custodire i nostri beni storici dovrebbe essere il luogo deputato a valorizzare la nostra storia pure in funzione economica. Chi scrive come guida turistica ha cercato di relazionarsi con chi di competenza affinché le pagine di pietra istoriate dagli antichi Dauni potessero ritornare alla luce e soprattutto sotto l’attento sguardo del fruitore del Polo Museale di Manfredonia, che oggi può solo offrire un gratuito giro di ronda tra le cinta murarie del Castello svevo-angioino-aragonese.

Ricordiamo che le “stele daune” sono dei manufatti celebrativi dei “Dauni di rango” che attraverso l’incisione della pietra calcarea hanno tramandato dei disegni rappresentativi di vita agreste – pesca – caccia – guerra e rituali, probabilmente sacri, commissionati ad abili artigiani dai ceti benestanti. Quindi probabilmente non hanno nulla a che vedere con storie che li vorrebbero rappresentare come segnacoli tombali, non fosse altro che nelle vicinanze dei ritrovamenti delle stele non sono stati ritrovati resti umani che lasciassero ipotizzare l’utilità di tali reperti come segnacoli di antichi cimiteri. Più probabilmente erano dei monumenti celebrativi con cui personalità importanti dell’epoca evidenziavano il proprio status sociale. È dunque ipotizzabile che agricoltori, pescatori, cacciatori, guerrieri e sacerdoti di rango raccontassero della loro attività facendo realizzare delle stele con su incisi elementi che riconducessero a scene comuni della loro “professione”.

A proposito di professione quella di Guida Turistica, anche per i motivi prima esposti, per potersi guadagnare pane e companatico quotidiano vistasi negare delle opportunità di lavoro tradizionali può pensare di innovare le stele legandole al settore digitale? Mi spiego meglio è possibile creare un sito impostato con un format la cui forma richiama quella delle Stele, in cui raccontare la vita dei contemporanei? In un certo senso già i siti web e le pagine dei più svariati canali social adempiono a tale funzione, ebbene è possibile “canalizzarli/catalizzarli” nel web in maniera tale da passare dalle pagine di pietra degli antichi (un tempo colorate di rosso su sfondo nero, curiosamente coincidenti con i colori social – sportivi del capoluogo della Capitanata) alle pagine digitali dei contemporanei. Immaginate per questo le sagome delle “stele daune” proiettate dai monitor dei personal computer in cui, al posto degli anonimi volti iconici posti sulla sommità delle stele, i volti dei dauni contemporanei possano trovare spazio su una stele digitale, arricchita nello spazio sottostante rettangolare da video e testi ed eventualmente contatti ( mail/tel/ e social). Può essere un modo originale e funzionale in cui rappresentare la vita e le attività di coloro i quali vogliono usufruire di uno spazio web riconducibile alla forma ed il significato delle antiche stele daune. Per coloro che continuano a voler associare le stele daune a segnacoli funebri sappiano che le stele virtuali con una sfumatura di colore possono pure raccontare la vita e la storia di chi non c’è più e che può rimanere a disposizione dei più consultando un sito in divenire… in cui garantire a tutti una vita imperitura come quelle delle stelle note come firmamento, e che da tempo immemore ha fatto da tetto alle stele di pietra. Può essere pure un modo per poter estinguere i cimiteri evitando consumo di suolo, problemi sanitari ed economici ricorrendo alla cremazione delle’estinto le cui ceneri possono essere custodite in ambiente domestico, così come la consultazione della loro memoria che volendo può essere consultata sul web. La nostra esistenza, allora potrà finire nel sacro fuoco che può alimentare energeticamente i byte, che da server remoti possano eccitare i cristalli liquidi dei monitor al semplice click di chi vuole scoprire la vita di persone che hanno lasciato traccia nella nostra esistenza. Per coloro che volessero lavorare al progetto di un sito così “innovativo” possono contattare la redazione di stato quotidiano con cui l’autore inventore – guida ed opinionista collabora.

A cura dell’autore/inventore/guida/opinionista Benedetto Monaco