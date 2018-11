Monte Sant’Angelo, omicidio Fischetti: Rinaldi condannato a 10 anni

Di:

“Ho chiesto giustizia ma non ne ho ricevuta”. Commenta così, Ermelinda Santoro, la sentenza di primo grado con la quale il 13 settembre scorso Luciano Antonio Rinaldi è stato condannato (rito abbreviato) a dieci anni di reclusione per l’omicidio di Felice Fischetti, il ragazzo deceduto il 19 luglio presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza in seguito ad una ferita all’arteria iliaca destra provocatagli dal 61enne con un coltello lungo 30 centimetri e con una lama di 18.“

