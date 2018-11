Padova Villa Giusti 3 novembre 1918, l’armistizio

Di:

Meolo. Il tragico triennio del più grande conflitto bellico della storia umana si era concluso con l’armistizio di Padova; i caduti, difficilmente calcolabili con fedeltà, sarebbero compresi tra i 15 e i 17 milioni con 20 milioni di mutilati e feriti.

La maledizione sarebbe però continuata infliggendovi circa 50 milioni di morti causati dall’influenza cosiddetta “spagnola” propagatasi dalla fine della guerra sino al ’19.

Villa Giusti a Padova, località Mandria, già patrimonio della famiglia Capodilista, fu scelta quale sede per la sottoscrizione ufficiale dell’armistizio, che si concretò il 3 novembre 1918 alle ore 15, la cui validità decorse ventiquattro ore dopo.

Il quartiere Mandria sorge ai limiti comunale con Abano e l’area si collocava lungo la romana Via Annia che allora metteva in comunicazione Padova con Adria, questo un importante centro portuale poi interratosi, verosimilmente fondato dagli etruschi orientali sulle rive del fiume Adrias, e che nei secoli futuri avrebbe determinato il limnonimo Adriatico a tutta quell’articolazione del Mediterraneo insinuata tra la penisola italiana e la penisola balcanica.

La sede fu dettata non solo da opportunità territoriale ma da una sorta di ufficialità che essa irradiava: dopo un periodo di restauri, ne era allora proprietario il conte Vettor Giusti che a Padova aveva ricoperto la carica di sindaco dal 1890 per sette anni, eletto senatore del Regno nel nuovo secolo dal ’15. Nel novembre 1917 e sino all’inizio del 1918 vi si era insediato Vittorio Emanuele III, che aveva preferito allontanarsi dalla residenza in città per evitare che la bombardassero causa la sua autorevole presenza.

In Villa Giusti furono solennizzate le firme, poiché le trattative vere e proprie si erano svolte nell’annessa Villa Molin, che in passato era stato il corpo nobile della costruzione mentre nella futura villa Giusti era impiantata la fattoria.

Il primo firmatario dei rappresentanti del Comando Supremo austro-ungarico fu Victor Weber Edler von Webenau, Feldmaresciallo e già Governatore del Montenegro dal ’16 al ’17.

Per l’Esercito Italiano vi controfirmarono i generali Pietro Badoglio e Scipione Scipioni, costui generale di Corpo d’Armata dalla carriera straordinaria avendola iniziata come soldato semplice, i colonnelli Tullio Marchetti, già agente segreto, Pietro Gazzera, futuro ministro della guerra e senatore del Regno durante il regime mussoliniano, Pietro Maravigna, docente di storia militare, ricopri gradi e ruoli quali vice di Tullio Marchetti e Aiutante di Battaglia del principe Emanuele Filiberto. Ancora, Alberto Pariani, comandante del 6° Reggimento Alpini, futuro Capo di SM dell’Esercito, e il capitano di vascello Francesco Accinni, medaglia d’argento e futuro ammiraglio di divisione.

Pietro Badoglio era destinato agli armistizi; Maresciallo d’Italia, nominato da Vittorio Emanuele III marchese del Sabotino e duca di Adis Abeba, sarebbe entrato nel Partito Nazionale Fascista e a seguito della caduta di Mussolini divenne capo del governo e condusse l’Italia all’armistizio dell’8 settembre del ’43.

C’è da aggiungere che l’Etiopia fece inserire Badoglio nella lista dei criminali di guerra avallata dall’ONU ma non ci fu alcun processo a suo carico.

Il protocollo delle condizioni armistiziali tra gli Alleati e gli austro-ungarici consta di otto punti riguardanti le clausole militari e undici quelle navali.

Per sommi capi, le clausole militari si susseguono imponendo la fine delle ostilità terrestri, navali e aeree, la smobilitazione austro-ungarica nelle aree operative dal Mar del Nord alla Svizzera e lo sgombero di tutti i territori occupati.

Lasciapassare senza condizioni per le Armate delle Potenze associate, lungo le rotabili, le strade ferrate e le vie fluviali.

Ritiro completo in quindici giorni delle forze germaniche dai fronti italiani, balcanici e di pertinenza austro-ungarica, pena l’internamento; le zone liberate passano sotto l’amministrazione delle autorità locali ma controllata dagli alleati.

Rimpatrio immediato dei prigionieri, degli internati e dei civili fatti sfollare; i feriti e i malati intrasportabili, invece, permangono ricoverati sotto l’assistenza sanitaria degli austro-ungarici assicurando essi il materiale necessario.

I punti delle clausole navali, inoltre, contemplano la fine delle ostilità navali e l’obbligo di segnalare ogni spostamento della flotta austro-ungarica.

Consegna agli Alleati di quindici sottomarini varati tra il ‘15 e il ’18, tre corazzate, ventuno torpediniere, una posamine e sei monitori danubiani: il restante naviglio è concentrato nelle basi austro-ungariche indicate, destinato al disarmo sotto la sorveglianza alleata.

Libera navigazione delle navi alleate in tutte le acque in territorio austro-ungarico e il diritto di dragare e smantellare ogni struttura di offesa e di ostruzione.

Sgombero di ogni materiale della flotta austro-ungarica dai porti e dalle coste italiane e immediato presidio delle forze alleate nelle fortificazioni costiere e nelle isole poste a difesa di Pola, oltre che nei cantieri e arsenali; riconsegna ai vincitori di ogni mercantile trattenuto dagli imperiali e proibizione di abbattimento di navi e materiali non ancora restituiti.

Infine, il rimpatrio dei prigionieri di guerra catturati sulle navi militari e sui mercatili.

Ci fu nel frattempo il tentativo da parte dell’Ammiraglio Miklós Horthy, comandante della Imperiale-e-Regia Marina Austroungarica, di assicurare la flotta dirottandola in gran fretta verso la Spagna, suggerendo di spingere per allungare intanto le trattative. Il colonnello Schneller, però, manifestò i timori che la non accettazione delle clausole, le quali rappresentavano l’unica salvezza, avrebbe trascinato a un grave disordine.

La disfatta austro-ungarica, infatti, si palesava davvero assoluta e avvilente se all’indomani delle firme dei plenipotenziali, fu diramato dal Comando dell’11° Armata Austriaca l’avviso che per la salvaguardia della linea ferroviaria Trento-Brennero via Bolzano, utile al rimpatrio, e dei depositi, si sollecitava la presenza delle truppe alleate per bloccare i saccheggi e le devastazioni operate dalle truppe austro-ungariche insubordinate e affamate e che pertanto non vi era possibile garantire il sostentamento alimentare.

A cura di Ferruccio Gemmellaro