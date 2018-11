San Paolo. Rinvenuti 40 kg di hashish: arrestati padre e figlio

Di:

Bari. A Bari, in zona San Paolo, la Polizia di Stato ha arrestato il 23enne, con precedenti di polizia, Michele Monacelli, e il 45enne Francesco Saverio Monacelli, rispettivamente figlio e padre entrambi baresi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Volante notava un’auto con a bordo una persona, il 23enne che, avvedutosi della presenza dei poliziotti, si disfaceva di un involucro contenente hashish; gli agenti, dopo averlo bloccato, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare; di seguito l’attività, con l’ausilio di altri equipaggi e unità cinofile, è stata estesa all’abitazione in presenza del padre Monacelli Saverio, e nella circostanza gli agenti hanno rinvenuto, sotto un materasso in camera da letto, un bilancino di precisione e una bustina in cellophane contenente hashish per il peso di 36,20 gr. e, all’interno del box condominiale, due casse contenenti kg 39,16 di hashish e altri due bilancini.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Bari a disposizione dell’A.G. procedente.