Volley. Derby di Capitanata tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo

Nella giornata di domani , presso il Palatomaiuolo, nella gara valida per la quarta giornata del campionato di volley femminile di serie D, verrà disputato il primo derby di Capitanata, tra le padrone di casa dell’ ASD Volley Manfredonia e il San Giovanni Rotondo. Entrambe le squadre sono ancora a quota zero in classifica, ma le sipontine hanno una partita in meno a causa dell’assenza dell’arbitro contro la Polis Corato.

L’occasione può essere ghiotta per smuovere la classifica, ma si sa che i derby sono partite particolari e possono riservare sorprese. Le sipontine cercheranno di conquistare i primi punti, ma devono fare i conti ancora con una condizione atletica approssimativa e con diverse assenze, con coach Cappello che cerca di trarre il meglio dalla situazione contingente facendo leva sull’esperienza di alcune atlete.

Area Comunicazione ASD Volley Manfredonia