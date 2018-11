Zullo “Concorso infermieri, ma i colleghi 5stelle stanno con i precari che protestano o con chi ha vinto un concorso?”

In questo caso il parlamentare grillino si è subito intestato la battaglia di precari che pretendono la proroga del loro contratto da infermiere nonostante sia stato espletato un regolare concorso ed esiste una graduatoria di vincitori che, invece, è a casa in attesa di essere legittimamente chiamato a lavorare.

Allora io mi chiedo: ma i colleghi regionali del Movimento 5 Stelle da che parte stanno? Stanno con coloro che in silenzio stanno a casa in attesa di avere un lavoro stabile perché hanno vinto un regolare concorso o stanno con chi urla e protesta per veder riconosciuta una proroga illogica, illecita e illegittima che crea ulteriore precariato?

Loro che sono sempre pronti a difendere il lavoro stabile, tanto da essersi vantati del decreto dignità come lotta al precariato, come mai in questo particolare caso che si sta consumando nella nostra regione stanno in silenzio? Forse perché non stare dalla parte di chi urla è più difficile, mentre per i grillini è più facile stare in piazza a protestare contro qualcuno… Poco importa se a torto o ragione!

Insomma, colleghi 5stelle voi con chi state: con il vostro parlamentare che cavalca il precariato o con chi ha regolarmente vinto un concorso! ”