Arresto ristoratore a Vieste, “Unica arma non denunciata pistola II guerra mondiale”

Come reso noto dagli inquirenti, l’uomo, inoltre, “nascondeva due ordigni artigianali, assemblati con polvere pirica e miccia a combustione, di cui uno potenziato con oggetti metallici per aumentarne la potenzialità lesiva”.

La pistola, i due ordigni e le munizioni detenute abusivamente sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre il resto del materiale, tra cui anche varia attrezzatura usata per ricaricare cartucce già esplose, è stato sottoposto a sequestro amministrativo, in considerazione del fatto che verrà avviata la procedura per la revoca delle due licenze di porto d’armi.

Lavella, per questi motivi, è stato “tratto in arresto per detenzione abusiva di armi ed esplosivi e, su disposizione del PM di turno, è stato tradotto nel carcere di Foggia, in attesa di convalida”.