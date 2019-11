Di Mauro: “FI primo partito a Foggia, lo sarà anche alle regionali”

Gazebo di Forza Italia contro le tasse del governo in carica. Stamattina, nonostante la pioggia, sono state raccolte le firme: “Circa 250 in due ore- dice Raffaele Di Mauro, coordinatore provinciale del partito di Berlusconi-. La pressione fiscale per un libero professionista è diventata insopportabile, la gente si è avvicinata al gazebo e ha espresso il proprio disappunto. L’iniziativa di oggi è a sostegno della proposta Gelmini depositata in Parlamento ad ottobre sul tetto alle tasse”.

Di Mauro parla anche delle regionali in Umbria e delle prossime: “Dopo la mazzata dell’Umbria e dopo quelle che arriveranno in Emilia ed in Calabria, questo governo dovrà prendere atto che deve andare a casa e che gli italiani rivogliono il centrodestra al governo”. Si preparano anche le regionali pugliesi. “Forza Italia in Capitanata è altra cosa rispetto ad altre province. A Foggia siamo il primo partito, abbiamo il gruppo consiliare al Comune più numeroso, in percentuale dopo le elezioni siamo i più forti, e lo dimostreremo anche alle regionali”. Per questa tornata del 2020 Michele Emiliano ha già dato per scontato che il candidato del centrodestra sarà Raffaele Fitto: “Del nome del candidato parlano solo i segretari regionali della coalizione. Non si preoccupi Emiliano di chi sia il candidato, pensi invece al servizio delle “Iene” sullo stato della sanità in Puglia. Chiunque sia il candidato, batterà il governatore uscente”.