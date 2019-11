Monte Sant’Angelo, FI “Tragedia sfiorata alle case Iacp. PA intervenga”

”Abbiamo appreso dagli organi di stampa e poi dai residenti della zona che sabato scorso, 2 novembre, a causa della caduta di un grosso cornicione in cemento armato, si è sfiorata la tragedia nella zona delle case popolari (IACP) e che solo per puro caso il cornicione non ha colpito un passante. Lo spavento, come immaginabile, è stato tanto e tantissima è la rabbia di chi in quella zona ci vive e si sente abbandonato.

Da mesi assistiamo alla pubblicità di CambiaMonte/PD per le tante cose “belle e buone” che stanno facendo per la città (Perché tanto clamore? Cosa pensavano di fare se non governare la città?), ma è sotto gli occhi di tutti l’abbandono totale di alcune zone di Monte e l’assenza totale della piccola e ordinaria manutenzione.

Se da un lato è vero che la manutenzione delle case popolari è di competenza di IACP, dall’altro è anche vero che l’Amministrazione Comunale, proprio perché ha la responsabilità di governo della città, ha il dovere di intimare a IACP di intervenire non solo nella fase di emergenza, ma programmando seri e continui interventi di manutenzione su quelle abitazioni i cui inquilini, ricordiamolo, pagano regolare canone di affitto, così come previsto dalla legge.

Poiché non passa giorno in cui Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali di CambiaMonte/PD osannano l’Assessore Regionale Piemontese per le tante cose “belle e buone” che concede alla nostra provincia (Anche qui, perché tanto clamore? Cosa pensano debba fare Piemontese in Regione se non tutelare gli interessi di tutti i cittadini della nostra terra?), perché non pensano di impegnarlo ad intervenire su IACP – cosa che lo stesso Sindaco può fare – per obbligarli a manutenere frequentemente le case popolari, visto peraltro che i vertici di IACP sono nominati dalla Regione e rispondono ai ordini di Emiliano/Piemontese?

I Movimento politici “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” auspicano un intervento urgente di IACP sulle case popolari e, considerata la negligenza e il pressapochismo con cui l’Amministrazione affronta le difficoltà della gente comune, chiede al Prefetto di vigilare acchè IACP non venga meno ai suoi doveri istituzionali”.

(Fonte: Movimenti politici “Verso il Futuro” e “Forza Italia” – Monte Sant’Angelo)