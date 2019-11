Nasce “Lega Giovani Puglia”, il simbolo è il guerriero con scudo

La Lega in Puglia si struttura con un gruppo giovani rinnovato ed un suo simbolo, guerriero con spada e scudo che richiama, nell’albero e nei 6 cerchi, le province pugliesi dello stemma regionale. L’ “Aperilega” presso il Prince Coffee di Foggia ha inaugurato, convivialmente, una nuova stagione, archiviando le polemiche degli adii avvenuti nel settore giovanile. “Alcuni di loro già c’erano, altri sono arrivati da tutta la Capitanata. Oggi c’è stata la vera costituzione della Lega Puglia”. Così Antonio Vigiano, segretario cittadino. Sono stati nominati responsabili per Foggia e per la provincia Antonio La Torre– figlio dell’assessore leghista al Comune Paolo la Torre– e Alfonso Carella, già candidato alle elezioni del 26 maggio scorso nella lista Lega.

Erano presenti il vice segretario regionale Giovanni Riviello e Marco Volpe, responsabile pugliese del settore giovanile, Daniele Cusmai, segretario provinciale ed altri esponenti delle dirigenza locale.

I parlamentari Rossano Sasso e Anna Rita Tateo, sebbene annunciati nella locandina, non sono intervenuti per altri impegni. In particolare stamattina Sasso è stato presso il porto di Taranto a denunciare “l’ennesimo sbarco, questa volta della della Sea Eye”, e nel pomeriggio a Gravina per la campagna verso le regionali iniziata domenica scorsa a Bari.