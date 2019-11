“Nastri d’oro”, da quasi mezzo secolo senza servire a nulla

Manfredonia, 03 novembre 2019. “Via i nastri trasportatori dal Porto di Manfredonia“. Lo si chiede e preannuncia da tempo per il rilancio del Bacino “Alti Fondali”. Per il rilancio e una sua ricollocazione “al centro di un nuovo hub portuale”. Lo aveva detto 1 anno fa Ugo Patroni Griffi, attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di cui fanno parte i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli (in carica dal 10 aprile 2017, Griffi resterà in carica, da decreto, fino all’aprile 2021).

In una precedente intervista, Griffi aveva auspicato una “collaborazione del consorzio Asi e del Comune di Manfredonia“, il cui Consiglio comunale, come risaputo, è stato sciolto di recente per infiltrazioni della criminalità organizzata. “Un monumento allo spreco”, aveva detto il presidente parlando dei “Nastri”, definiti “d’oro” per vicende delle quali se ne parlerà in seguito.

“Installati agli inizi degli anni ’70, mai entrati in funzione, neanche per il collaudo”

I “nastri trasportatori” sono stati installati agli inizi degli anni ’70, a servizio dello stabilimento Anic-Enichem, “lungo oltre 2 chilometri della ‘passerella’ su palafitte d’acciaio“. “Non hanno mai funzionato”, “mai messi in moto, neanche per il collaudo”. “I circa 80 miliardi elargiti dalla Cassa per il Mezzogiorno attraverso l’ASI di Foggia, sono rimasti improduttivi. Gettati a mare, è il caso di dire“, scrisse un anno fa il giornalista Michele Apollonio.

Presidente Confindustria Rotice “Riprendere con urgenza il lavoro svolto sulla questione nastri”

Ad agosto 2019, commentando le recenti deliberazioni del Comitato di Gestione dell’Adspmam, l’attuale presidente Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice, aveva dichiarato: “L’adozione del Piano Triennale delle Opere dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam) costituisce un punto di svolta per il rafforzamento delle infrastrutture portuali nell’area di Manfredonia”.

Rotice aveva sottolineato come “ora assume carattere di urgenza e di indifferibilità riprendere il lavoro svolto sulla questione dei nastri trasportatori del Porto Alti Fondali, dando corso all’intesa tra Consorzio ASI ed Autorità di Sistema, affinchè possano esser adeguatamente accompagnati i nuovi investimenti manifatturieri nelle aree industriali contermini”.

A tal riguardo, si è parlato di progetti da 100 milioni di euro.

Nel 2012, l’allora “Comitato per il Porto” spinse per un riutilizzo dell’impianto

Già nel luglio 2012 l’allora Comitato per il Porto (costituitosi a Manfredonia per “ricercare collegialmente le più opportune soluzioni, dal punto di vista tecnico ed economico, atte al rilancio dello scalo marittimo di Manfredonia” ) aveva fatto il punto sulla questione “nastri”. In questo caso la direzione fu quella di un riutilizzo dell’impianto, partendo dalla redazione di “uno studio sulla convenienza economico-finanziaria per la riattivazione dei nastri trasportatori per merci sfuse sul molo Alti fondali di Manfredonia“.

In “coerenza col progetto di rilancio elaborato”, il Comitato aveva inoltre aderito alla proposta del già presidente dell’ASI di Foggia Mastroluca, di “procedere al collaudo dell’impianto dei nastri trasportatori sul quale pende una controversia giudiziaria tra l’impresa costruttrice Termomeccanica e la Regione Puglia”, riguardante in particolare le “somme spese per la costruzione di quella mastodontica struttura terminata nel 2002 dopo anni di complesse vicende che hanno accompagnato la realizzazione di quelì’impianto definito dei “nastri d’oro” anche per una storia di presunte tangenti”. Così nel 2012.

Nastri trasportatori, le presunte tangenti, le condanne e le assoluzioni. Il coinvolgimento di esponenti della Dc, Psi, e Socialisti

“A riguardo delle presunti tangenti, nel processo furono interessati vertici politici in carica negli anni ’90: ex assessori regionali, ex deputati Psi, ex ministri ed esponenti socialisti anche di Manfredonia, oltre all’ex deputato Dc e già segretario provinciale Udc, l’ex assessore regionale al Turismo, l’ex vice commissario Asi“.

“L’accusa: dal manager della Emit di Milano (l’Emit fu l’impresa che vinse l’appalto al tempo del Consorzio Asi, 78 miliardi di lire) l’obbligo di una tangente pari a 5 miliardi di lire per “evitare intralci nei lavori” per il primo lotto dei nastri trasportatori”.

Come già pubblicato, il processo si concluse con quattro condanne e cinque assoluzioni dopo una sentenza della Corte d’Appello di Bari, del 25 maggio 2010, i cui magistrati – dopo circa 2 ore e 30 di camera di consiglio – riformarono il verdetto del Tribunale di Foggia che, il 22 aprile 2004, condanno’ i 9 imputati a pene da 4 a 6 anni, con l’assoluzione di altri 7.

Da ricordare come, in passato, ci fu un procedimento civile avviato contro il Comune di Manfredonia promosso da un avvocato del centro per il pagamento nei suoi confronti, a titolo di diritti ed onorari per l’attività professionale svolta nei confronti di un ricorrente, coinvolto nel procedimento penale, “all’epoca dei fatti consigliere comunale”.

LA PROPOSTA DELL’ARCHITETTO FRANCESCO TRIGIANI: PANNELLI FOTOVOLTAICI SUI NASTRI PER L’ENERGIA DI MANFREDONIA (2009)

“In da quando è stato costruito, il porto industriale di Manfredonia ha segnato, delimitato, un nuovo limite per la città. Tutti i piloni che si sviluppano oltre i due chilometri dalla costa disegnano un territorio che è difficilmente percepibile osservando il mare; aiuta a misurare l’orizzonte delle acque marine ancora più marcatamente di quanto non lo sia senza la sua presenza. Per esempio: lungo le autostrade è possibile percepire, misurare, le distanze tra due valli con il cadenzare dei pilastri sui viadotti, così percependone la misura e valutandone di conseguenza l’imponenza. Allo stesso modo funziona con il porto industriale. Porto che quando fu ideato era tra i più grandi d’Europa. Fatto eccezionale. Dunque, si provi per un istante ad immaginare, ad osservare in forma diversa il porto industriale. Ad utilizzare questa risorsa sospesa a pochi metri dal mare.

IL WORKSHOP – In un workshop monotematico, del settembre 2009 – dal titolo: “il GOLFO di Manfredonia porta del Gargano dal porto vecchio al molo industriale”, studenti di alcune facoltà di architettura – di Napoli, Palermo, Universidade do Porto, ed altre – nell’affrontare il rapporto di Manfredonia con il mare hanno prefigurato il molo industriale, escluso alla vita della città, quasi rifunzionalizzandolo; ovvero posizionando sulla banchina di testa al molo un centro di biologia marina, con un acquario e delfinario; proponendo altresì, lungo i nastri trasportatori orami in disuso, un museo tematico lineare con attività didattiche. La ricontestualizzazione di opere industriali con interventi di questo genere sono auspicabili su di un territorio come quello di Manfredonia. Impossibili ma auspicabili.

Ipotizzando di usufruire del guscio che copre i nastri trasportatori lungo il molo si arriverebbe a produrre energia elettrica – con un’ipotesi di installazione di pannelli fotovoltaici – per tutte le scuole di Manfredonia. Per un’anno intero. Considerando una superficie complessiva pari a circa 5.000 mq (ottenuta considerando una lunghezza di 2.500 m per una larghezza di 2 m) l’area utilizzabile effettivamente per essere ricoperta da pannelli fotovoltaici è di circa 4.200 mq. Decurtando opportunamente il 15% per eventuali spazi e camminamenti, in questa ipotesi di spazio possono essere installate le seguenti potenze: pannelli tradizionali Yingli (235 wp): 600 kWp, 759 MWh/anno (energia prodotta), 1260 ore equivalenti, 2560 pannelli, Prezzo: 3.000 €/kWp. La simulazione è stata condotta con software PVsyst disponendo in maniera complanare ad una struttura esistente (tilt 0°), un’inclinazione rispetto al sud (azimut) pari a 70°.

IL RISULTATO – Sommando il consumo annuo (dati 2008) espressi in kWh delle scuole materne (74.033), elementari (322.489), medie (285.014), università (15.141), biblioteca comunale (10.890), uffici pubblica istruzione (5.888) e assessorato alla cultura (5.246) si ha un un totale di 718.701 kWh/anno. Pertanto 759.000 kWh/annuo (pannelli sul molo industriale) meno 718.701 kWh/anno (totale edifici pubblici menzionati) = 40.299 kWh/annuo. L’intervento supposto potrebbe riuscire a produrre energia per l’intera cultura-istruzione di Manfredonia senza inficiare il funzionamento dei nastri trasportatori. Ovviamente resta l’investimento iniziale da sopportare – per circa un decennio – ma una simile gabella potrebbe portare luce – alle scuole di Manfredonia – in un futuro di pura economia comunale”.

Ora l’attesa per un utilizzo o per la rimozione finale dei nastri trasportatori, progettati oltre 50 anni fa, a servizio del polo industriale.

