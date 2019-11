SS89 Foggia – Manfredonia, automobilisti “Con la pioggia un miracolo tornare a casa”

Manfredonia , 03 novembre 2019. ”Oggi la strada in alcuni tratti era un pantano pericolosissimo. Tornare a casa, dopo aver percorso la statale con la pioggia, è pari a volte a un miracolo”. Numerose segnalazioni a StatoQuotidiano di autisti di mezzi che hanno percorso in giornata la Strada Statale 89 “Garganica”, nel tratto Foggia Manfredonia.

“Ora fatta questa premessa mi chiedo chi siano i responsabili che costruiscono le strade in quel modo? È possibile che non c’è una figura che controlli i lavori come vengono svolti? Credetemi oggi la strada in alcuni tratti era un pantano pericolosissimo!! Questa è l’ABC della sicurezza? Anche se è domenica quella strada è piena di gente che la percorre”.

“Un’ultima cosa voglio dirla a chi ha costruito quella strada. Oltre al bitume che non avete messo al centro della strada, perché diventa una conca, vi portare pure la vita delle persone!!!”.