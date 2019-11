Va forte Rifondazione Comunista, a Cerignola!

Viaggia a gonfie vele il Partito della Rifondazione Comunista, a Cerignola. E questo grazie ai suoi attivisti di punta, a cominciare dal giovane e dinamico segretario sezionale, Savino Franzi (Vedi foto), già candidato alla Camera con Potere del Popolo alle politiche del 2018. Questi ultimi, assieme alla motivata base, dentro e fuori la propria sede, ubicata in Via Sanniti, 14, fanno politica a tutto campo, con cadenza pressoché quotidiana, a differenza di tanti altri movimenti e partiti che si fanno vedere solo quando hanno bisogno di raccattare qualche voto nelle competizioni elettorali di turno.

Tra le iniziative più recenti, vanno evidenziati: il convegno sul tema del lavoro in Capitanata, tenutosi presso la sala convegni del Comune, che ha visto l’intervento dei segretari provinciali della CGIL e dell’USB e la partecipazione convinta di giovani e disoccupati ; quello sul delicato e , purtroppo, diffuso fenomeno della ludopatia che sta rovinando numerose famiglie, già in condizione precaria; l’altro sulla mobilitazione contro la chiusura della Sia, che sta mettendo sul lastrico 300 famiglie.

Da aggiungere, poi, la lotta contro l’aumento indiscriminato della Tari, messa in atto attraverso presidi quotidiani e la consulenza pro cittadini, con la raccolta di bollette , documenti d’identità e presenza di avvocati. Non di meno è l’opposizione aperta, costante e dura tenuta contro l’ex – amministrazione Metta, attraverso comizi ed iniziative “(comunicato della sezione locale) in favore della trasparenza amministrativa e la denuncia delle possibili infiltrazioni mafiose”. Infine, viene portato avanti con convinzione e determinazione il discorso delle alleanze, diretto alla formazione di una coalizione democratica e di sinistra che, attraverso il rinnovamento e il ricambio generazionale e di genere possa riportare Cerignola ad essere una città bene amministrata, capace di rispondere prontamente alle esigenze della popolazione.

Non si contano al riguardo gli svariati incontri tenutisi con le forze che si ritengono di centro-sinistra, con l’unico ed urgente obiettivo di creare una lista forte e in grado di restituire la città ai fasti del passato remoto e recente , segnati da Di Vittorio e dalla sua gloriosa scuola di pensiero e di azione e proseguita nel tempo dai suoi validi e fattivi eredi.

A cura di Antonio Del Vecchio