Arrivati i banchi monoposto al liceo Volta di Foggia, che per ora restano vuoti

Foggia, 03 novembre 2020. Sono arrivati i banchi monoposto stamattina al Liceo Scientifico Volta di Foggia. La dirigente scolastica Gabriella Grilli li accoglie con un una specie di appello che posta su Fb: “Percorsi differenziati? presenti. Le mascherine e il gel? Presenti. Gli orari scaglionati? Presenti. I banchi monoposto? Presenti, oggi sono arrivati anche questi. “Tuttappposto”, Cosa manca? Ah, già, gli alunni? Assenti”. La preside rende noto che i banchi sono arrivati anche presso la scuola in cui è reggente, cioè la scuola Leopardi e che, in alcuni istituti di Foggia, mancherebbero però le sedie.

Si fa lezione a distanza, com’è noto, dopo la riorganizzazione degli istituti dall’inizio dell’anno dal punto di vista degli ingressi, dell’orario flessibile e di tutte le misure anti-Covid previste, compreso il docente di riferimento per il Covid, in contatto diretto con la Asl, e anche, in alcune scuole, con un servizio che si occupa, specificamente, di verifica dei giorni di assenza.

Sono molti gli istituti della Capitanata dove invece i banchi monoposto non sono arrivati, sebbene in questo momento quelli che ci sono, non tutti monoposto, siano vuoti. “Al Poerio non abbiamo ancora avuto questa gioia- dice la dirigente Maria Caldarella-. A inizio di anno una nota del Ministero ci informava che sarebbero arrivati prima nelle zone del nord che più hanno sofferto la prima ondata. Se sono arrivati al Volta penso che, a giro, dovrebbero arrivare anche a noi”.