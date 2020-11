“Assunzioni OSS in Sicilia da graduatoria concorso Foggia”

Foggia, 3/11/2020 – (nursetimes) Così il deputato Carmelo Pullara, vicepresidente della Commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana: “Sono assolutamente contrario all’utilizzo della graduatoria del concorso per oss espletato a Foggia. Per prima cosa ci sono procedure di mobilità, e pertanto ritengo che si potrebbe dare opportunità al personale in servizio al Nord di tornare in Sicilia. Sicuramente ci saranno oss che non hanno partecipato al concorso svolto a Foggia e che sono in attesa della procedura concorsuale regionale. Ritengo che anche loro, insieme ai primi, sarebbero fortemente penalizzati. In tal modo questa categoria di lavoratori è assolutamente bistrattata e gli stessi sono messi gli uni contro gli altri per scopi probabilmente propagandistici. Che in questo momento di crisi sono assolutamente biasimevoli”. (nursetimes)