Carpino, il sindaco fa il punto: “7 positivi, individuati i loro contatti”

Foggia, 03 novembre 2020. Ora sono 7 i casi positivi da Covid 19 a Carpino. L’ha comunicato il sindaco Rocco Di Brina nel suo ultimo videomessaggio pubblicato su Facebook, confermando che sono stati individuati e sottoposti a isolamento tutti i contatti dei soggetti risultati positivi, anche con l’ausilio del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.

Il primo cittadino ha invitato tutti i cittadini a essere più prudenti. “Purtroppo noto ancora assembramenti in luoghi pubblici – ha detto – se la situazione dei nostri luoghi pubblici dovesse andare avanti in questo modo, mio malgrado, sarò costretto a emanare un’ordinanza di chiusura di questi luoghi. Vedo tanti ragazzi assembrati la sera sulla nostra piazzetta”. Al termine del videomessaggio, Di Brina ha anche comunicato che domai sarà l’ultimo giorno in cui si potranno eseguire i prelievi sierologici per i lavoratori stagionali, che sono impiegati nella raccolta delle olive.

Articolo di Valerio Agricola