Chiude il Pronto Soccorso di Lucera: “Non adeguato per pazienti Covid”

Lucera, 03 novembre 2020. Una comunicazione della Direzione medica degli Ospedali Riuniti sulla momentanea sospensione del Pronto Soccorso di Lucera, in vigore dalle 20 di ieri sera, è stata inviata all’assessore alla sanità della Puglia, al Prefetto di Foggia, al sindaco di Lucera, al direttore generale della Asl Foggia.

La sospensione è dovuta al fatto “che in questo momento di criticità dovuta al Covid non può garantire il contenimento di rischio contagio per gli utenti e operatori, anzi, si è rivelata porta d’accesso all’improprio stazionamento dei pazienti Covid positivi presso al stessa struttura con modalità inappropriate e inadeguate”. Resteranno la postazione del 118 medicalizzata e il servizio di continuità assistenziale per le rispettive funzioni ad esse delegate, si legge nella delibera. Si fa poi riferimento alla statistica degli accessi nell’ultimo anno presso il pronto soccorso “affluenza scarsa e ascrivibile a codici bianchi e verdi”.

Commenta questo passaggio il consigliere comunale del Pd Antonio Dell’Aquila, polemicamente: “Dunque così come avvenuto per i reparti si parla di assenza di codici rossi. Dunque così come avvenuto per chiudere i reparti e posto che sono pochi i casi gravi non è un problema chiudere?”. E aggiunge: “Restiamo a casa per quello che è possibile, la circolazione del virus è veramente alta in città. Prima di chiedere dpcm e ordinanze tuteliamoci da soli”.

Raffaella Gambarelli, attivista del M5s, già consigliere comunale, sul caso della chiusura: “A Lucera chiude il Pronto soccorso, e le motivazioni sanitarie sono molte. Ultima, in ordine di tempo, il Covid. Il maledetto virus che imperversa da otto mesi e che ha trovato l’ospedale di Lucera esattamente come a marzo. Possiamo protestare e stracciarci le vesti, qualcuno si incatenerà, urlerà e farà casino, ma la realtà non cambierà, per ora. Stavolta la città dovrà fare quadrato, tutti insieme a pretendere un diritto vitale per ciascuno. Per fortuna le elezioni sono passate, quindi tutti noi potremo guardare i fatti al di là delle chiacchiere e delle sceneggiate, avendo come unico interesse la nostra salute”.

Il sindaco Antonio Pitta ha dato comunicazione nel video di oggi dell’ufficialità della sospensione. “Da ieri molti concittadini mi hanno contattato per la questione del Pronto soccorso, anche dalle zone limitrofe. Stamattina è arrivata dalla direzione del Policlinico una dichiarazione ufficiale. Giovedì saremo ricevuti dal direttore generale del Policlinico per parlare direttamente di questa faccenda”. Pitta spiega la decisione di sospendere temporaneamente: “ Il pronto soccorso è stato chiuso perché non era organizzato a ricevere pazienti positivi al Covid, c’è una condizione di pericolo sia per gli avventori che per i dipendenti. Capiamoci tutti, è una condizione straordinaria, giovedì dopo l’incontro vi darò notizie. Non ci dimentichiamo quanto abbiano lottato per quel presidio di sanità, io non mi dimentico di tutelare quella struttura. Verrà difesa. Non ci allarmiamo però, recarci in una struttura che non è sicura mette a rischio la salute di ognuno di noi e di quanti si recano al pronto soccorso per qualcosa che non è Covid”.