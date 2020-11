Coca purissima, hashish e contanti: arrestato da Fiamme Gialle San Severo – Manfredonia

San Severo – Manfredonia, 03 novembre 2020. Nell’ambito di un servizio finalizzato a contrastare la recrudescenza del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di San Severo, i Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno arrestato un uomo trovato in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente pronte per essere spacciate sulla pubblica via.

Una pattuglia di “Baschi Verdi” della Compagnia di San Severo, con l’ausilio due un’unità cinofile della Compagnia della Guardia di Finanza di Manfredonia, nell’ambito di un servizio coordinato del territorio, hanno sottoposto a controllo alcuni soggetti che stazionavano in una zona della città dei Campanili, spesso battuta da spacciatori di sostanze stupefacenti. Grazie al fiuto dei cani pastore grigioni antidroga, Gerico ed Efres, tra i soggetti ne è stato isolato uno trovato in possesso di 8 dosi di marijuana, 4 dosi di hashish pronte per essere vendute e circa 200,00 euro in banconote di piccolo taglio. Fatta la scoperta i Finanzieri hanno esteso i controlli all’abitazione del soggetto fiutato, dove trovavano altre 10 dosi di marijuana, 2 dosi di cocaina, 1 dose di hashish oltre a denaro contante, 1.500,00 euro, verosimilmente guadagno dell’attività di spaccio.

Concluse le attività di perquisizione e ricerca, lo stupefacente e il denaro rivenuti venivano sequestrati mentre il soggetto veniva arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo che ne disponeva la misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Un altro pusher assicurato alla giustizia grazie al prezioso lavoro dei cani pastore grigioni della Guardia di Finanza. Il fiuto di questi due migliori amici dell’uomo, Gerico il più giovane e Efres l’unica femmina del gruppo delle unità cinofile, si è unito ancora una volta allo sforzo operativo del Corpo nel quotidiano controllo del territorio e nella lotta ad ogni attività criminale e forma di guadagno illecito.