Manfredonia, Covid: positivo al Giro E “Da 21 giorni prigioniero a Casa Sollievo”

San Giovanni Rotondo – (ilgazzettino) Sono passati 21 giorni abbondanti da quando è stata rilevata la sua positività al Covid-19, ma da asintomatico. Secondo le linee guida del 12 ottobre dovrebbe poter tornare a muoversi liberamente, ma non è così. Daniele Santarossa, dallo scorso 10 ottobre è ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo in Puglia, il paese di Padre Pio, dopo essere stato trovato positivo a uno dei controlli al Giro d’Italia E, la corsa ciclistica riservata alle biciclette a pedalata assistita, di cui era al seguito come motociclista spiega Santarossa, masticando amaro. Era il ventunesimo giorno dalla data del ricovero, eppure qui nessuno intende autorizzare le mie dimissioni. “Quando siamo arrivati in Puglia (quel giorno era in programma la Manfredonia-Vieste sul Gargano, ndr) ci sono stati alcuni casi. Poi dopo la sosta del lunedì ne sono stati rilevati 17 e a quel punto anche il Giro E si è dovuto fermare. Io con lui anche un secondo pordenonese sono stato ricoverato a San Giovanni Rotondo in un ospedale vicino alla basilica di Padre Pio. Non ho avuto sintomi e ora spero davvero di poter riprendere al più presto la via di casa” (ilgazzettino)