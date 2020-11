Emergenza Covid in Puglia: concorso d’urgenza per personale sanitario

Foggia, 3/11/2020 – Per affrontare le necessità sanitarie e assistenziali conseguenti all’emergenza Covid-19 sono stati pubblicati due avvisi volti all’acquisizione di manifestazioni di interesse per svolgere attività assistenziale nelle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) e per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo rivolto a personale in quiescenza per le esigenze delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale.

Le domande per il potenziamento delle USCA devono essere inviate entro il 4 novembre 2020

Le domande per il conferimento di incarichi del personale in quiescenza devono essere inviate entro le 23.59 del 9 novembre 2020.

