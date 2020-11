Fratres Omnes/3. La fraternità come collante sociale e spazio politico

C’è un verbo nella parte centrale dell’ultima enciclica di Papa Francesco, Fratres omnes, che pare sia adatto alla situazione che da qualche anno sta vivendo la nostra città. Esso si trova come cappello ai nn. 77-79, Si tratta del verbo “Ricominciare”. Verbo difficile, specie in questo periodo aggravato per noi manfredoniani anche da questa pandemia, caratterizzato da un clima di generale scoraggiamento e sconforto. Difficile ancor più per noi manfredoniani, delusi e disincantati, disorientati e smarriti, sfiduciati e quasi rassegnati. Orfani di una politica che stenta a prendere forma, sospettosi di chiunque voglia proporsi alla guida della nostra comunità locale.

La voglia è “mollare tutto” e girarsi dall’altra parte. Salvarsi da soli, curando ciascuno i propri affari, lasciando la comunità al proprio destino, o semplicemente in mano a predatori pronti a cavalcare l’onda del malcontento, o a chi meglio se la saprà cavare, comprando il consenso della maggioranza. E invece no! Non è solo una questione che chiama in causa la politica, ma l’intera città ad ogni livello. Ogni singolo cittadino nella propria responsabilità personale.

Infatti, non è la politica a fare la città, ma dovrebbe essere la città a fare la politica. Solo che per farlo bisogna creare dei luoghi adatti dove ciò possa avvenire. Luoghi capaci di pensare ed elaborare. Ma anche luoghi dove ritessere fiducia e cura. Quali potrebbero essere questi luoghi? I vecchi partiti ormai delegittimati? I movimenti spontanei? L’associazionismo, o le forze economiche, sociali e culturali? Le parrocchie? Nessuna di queste se viene presa da sola, ma tutte insieme, se unite da un collante che si chiama fraternità. Collante debole certo, che è tutto da costruire, ma che sarà forte se ad essa ci educhiamo in modo costante e duraturo. La fraternità è il vero collante sociale che ci manca per generare una politica capace di governarci in modo serio.

E’ il Papa a dircelo. Infatti, rispondendo a queste domande, scandalizzando e sconvolgendo tutti, egli lascia intendere che questo luogo non va inteso come un semplice spazio fisico, ben definito e circoscritto, dominato da caste che a turno si alternano per la conquista del potere. No! Esso, al contrario, va visto come uno spazio mobile, fluido anche se non liquido. Spazio umano, simbolico e popolare, socialmente carico di progettualità e di tensione ideale. Questo luogo è la fraternità. Luogo trasversale che attraversa e coinvolge tutta la città, e non semplice appannaggio di pochi.

Che idea rivoluzionaria. La fraternità come spazio politico! Chi l’avrebbe mai detto. Fino ad ora, la fraternità, è stata una categoria vista sempre con grande sospetto, al massimo relegata nella sfera religiosa di bigotti da tenere chiusi nelle sacrestie. Se non è così, allora ecco che essa riguarda tutti. Vuol dire che ce n’è per tutti! Siamo tutti chiamati ad essere tessitori di fraternità. Essa è il primo spazio politico da cui “Ricominciare”. Ma chi è questo tessitore di fraternità?

Di certo è colui che sa ricominciare ogni giorno da capo. Non si lascia scoraggiare dalle esperienze negative e dai fallimenti. Neanche da quello della politica, perché alla demotivazione sa aggiungere sempre nuova passione. Il tessitore di fraternità sa ricominciare, cominciando da sé. Egli sa che la fraternità è il vero antidoto alla delega e alla remissività.

“Ricominciare” significa fare il primo passo, rischiando di persona. Uscire dal guscio delle proprie protezioni private e rompere gli indugi, vincere quella chiusura e quella apatia che permette ai poteri forti di crescere oltre misura, o di rubarci la città e di occupare tutti gli spazi della nostra socialità. La fraternità è vigilare sugli altri, non tanto per controllarli quanto piuttosto per non abbandonarli. Per svegliarli e stimolarli, perché siamo reciprocamente custodi gli uni degli altri. Il tessitore di fraternità non fa come Caino che, al Signore che gli chiese dove fosse Abele, rispose dicendo: “Sono forse io il custode di mio fratello?”

Ricominciare, dice il Papa, e la motivazione, deriva dal fatto che “Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa” (Fratres omnes, n. 77). La fraternità allora è un modo concreto per rispondere alla nostra vocazione politica, alla nostra appartenenza a questa comunità locale che ci sta scappando di mano. Un modo vero e autentico per coltivare quel legame invisibile che ci unisce gli uni agli altri in quanto membri della nostra città. La fraternità è un modo serio per pagare il nostro debito ontologico verso coloro che in modo misterioso sono stati messi sulla nostra stessa strada, nel nostro condominio, nel nostro vicinato, nel nostro ambiente di lavoro. Come è accaduto al Buon Samaritano al quale Papa Francesco si è ispirato per scrivere queste pagine.

Ma non dobbiamo aspettare la politica per scoprire che possiamo praticare la fraternità, per il semplice fatto che la fraternità è già di per sé politica. E’ la prima espressione in cui prende forma la politica. Per questo, scrive il Pontefice, “Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni” (Fratres omnes n. 78).

La fraternità è principio di corresponsabilità. Primo luogo politico dove costruire la politica come governo e amministrazione della res pubblica. Infatti, la politica, intesa come responsabilità di chi governa, comincia dalla fraternità intesa come corresponsabilità di chi, con il proprio voto e il proprio consenso, sceglie chi deve governare. Questo vuol dire che dovremmo cominciare a pensare al voto come espressione di fraternità in termini di corresponsabilità. Dovremo quasi tremare quando andiamo a votare, consapevoli del potere che ci viene messo nelle mani.

Questo però non vuol dire ridurre la fraternità alla sola sfera politica. Essa è molto di più di un puro senso civico. La fraternità, intesa come corresponsabilità, supera l’idea di una cittadinanza intesa come pura dimensione giuridica o sociologica. Perché la città non è un aggregato di individui anonimi, ma una comunità di persone in debito fra di loro. Non siamo, ricorda il Papa, una “somma di piccole individualità; ricordiamoci che il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice somma” (Fratres omnes n. 78). Pr la Dottrina sociale della Chiesa, il bene comune non è la somma degli egoismi individuali, come una certa teoria iperliberista invece sostiene.

Per capire questo aspetto è necessario ribadire che ci sono tre livelli di responsabilità. Il primo indica che ciascuno deve in primo luogo saper rispondere di sé. Il secondo ci dice che dobbiamo rispondere degli altri, di ogni altro perso singolarmente. Il terzo estende la responsabilità all’intera comunità intesa come una unità che deve perseguire un bene che è comune.

Il civismo non basta. Solo la fraternità ci aiuta a tenere insieme questi tre livelli di responsabilità, unendo, in un intreccio profondo, responsabilità personale e responsabilità sociale, sfera privata e sfera pubblica, ciò che è bene per me e ciò che intendiamo per bene comune che solo garantisce uno sviluppo equo e giusto per tutti. La fraternità, coniugata in termini di corresponsabilità, rende tutti responsabili di tutti. E ci dice che non si risponde di sé, se allo stesso tempo non si risponde anche degli altri. Lo affermava già il Talmud di Babilonia che il filosofo Levinas riporta in una sua importante opera dal titolo suggestivo “Umanesimo dell’altro uomo”. Esso così recita: “Se non rispondo io di me, chi risponderà per me? Ma se rispondo solo di me, sono ancora io?”

In definitiva, il tessitore di fraternità è uomo di comunità, che sa prendersi cura degli spazi pubblici, delle relazioni che tengono in vita una città, a partire dagli ultimi. L’appello del Papa è chiaro: “Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza” (Fratres omnes n. 78).

Per tale ragione, il Papa ancora afferma che “Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti” (Fratres omnes n. 77).

E anche quando la politica pare vada da tutt’altra parte, non bisogna farsi scoraggiare. Bisogna sempre ricominciare. Rialzarsi, ha detto il nostro vescovo Padre Franco in quel famoso messaggio al termine della festa patronale di due anni fa. Infatti, non c’è nessun politico che possa rubarci questa politicità insita nella nostra personale responsabilità di membro della mia città. Perché la città comincia da dentro ciascuno di noi. Dalle nostre case e dai nostri spazi privati. Dalle nostre scelte personali.

La fraternità, quindi, è questo luogo dove si realizza questa contaminazione tra spazio privato e spazio pubblico, vero interstizio di reciproca assunzione, dove prendersi in carico nella mutua corresponsabilità, facendo spazio agli altri. Perché se nessuno mette al centro se stesso, ma gli altri e il bene della comunità, ecco che tutti saranno al centro Tutti inclusi senza che alcuno venga escluso. Senza scarti e senza disuguaglianze. E i benefici del bene comune avranno effetti benefici anche sui singoli.

Per fare questo, afferma il Papa, dobbiamo avere “il desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; anche se tante volte ci troviamo immersi e condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti nutrono ambizioni solo per sé stessi e diffondono la confusione e la menzogna. Che altri continuino a pensare alla politica o all’economia per i loro giochi di potere. Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene” (Ivi).

E allora, ecco che la fraternità ispira una politica che comincia dal basso, per “lottare per ciò che è più concreto e locale, fino all’ultimo angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo ferito” (Fratres omnes n. 78). Solo una città sveglia merita una politica all’altezza della propria coscienza.

La nostra città ultimamente è stata ferita. Anzi doppiamente ferita: politicamente ma anche – come tutto il mondo in questi mesi – da un punto di vista sanitario da questa pandemia. Ora, però, è arrivato il momento di rialzarci e ricominciare. Ma per farlo dobbimao sposare e fare nostro l’appello del Papa che così scrive: “Rinunciamo alla meschinità e al risentimento dei particolarismi sterili, delle contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere il dolore delle perdite e facciamoci carico dei nostri delitti, della nostra ignavia e delle nostre menzogne. La riconciliazione riparatrice ci farà risorgere e farà perdere la paura a noi stessi e agli altri” (Fratres omnes n. 78).

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 03 novembre 2020