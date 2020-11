Gelsomino “CCIA Foggia impegnata sull’economia circolare”

Foggia, 03 novembre 2020. Una formazione specifica gratuita sulle principali tematiche legate all’economia circolare e ai relativi modelli di business e un bando per consulenze specialistiche sul tema: è quanto offre la Camera di Commercio di Foggia nell’ambito del progetto Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, CIRCLE INN (“Promoting CIRCuLar Economy INvestments and policies in the cross-border area of Greece-Italy”), finalizzato a promuovere lo sviluppo imprenditoriale a ridotto impatto ambientale attraverso l’uso più efficace ed efficiente delle risorse e il recupero dei rifiuti. Un progetto di cooperazione internazionale tra i due paesi del Mediterraneo portato avanti in Puglia dalla Camera di Commercio di Foggia e l’Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, e dalle Camere di Commercio di Ioannina e Lefkada per la Grecia.

Sono due, nell’ambito del progetto, le iniziative a favore delle imprese del territorio attive in questa fase. La prima è la CIRCLE INN Web Academy, che offre 20 webinar tenuti da ricercatori, professionisti e imprenditori, con partecipazione gratuita previa iscrizione sulla piattaforma dedicata. I seminari, che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza, sono focalizzati su tre aree tematiche: il framework politico-istituzionale, i modelli di business per l’economia circolare, le tecnologie digitali e le tecnologie abilitanti l’imprenditorialità circolare. I webinar sono già disponibili on line e lo saranno fino al 21 novembre 2020 su http://platform.circle-in.eu/it/.

La seconda è un bando che offre a 2 imprese locali la possibilità di usufruire di servizi di consulenza, del valore massimo di cinquemila euro, da parte di esperti di economia circolare per la risoluzione dei problemi connessi alla gestione sostenibile della propria azienda (rifiuti, inquinamento, efficientamento energetico, ecc). La scadenza per partecipare al bando è stata prorogata al 6 novembre. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Ente:

http://www.fg.camcom.gov.it/bando-lerogazione-di-voucher-alle-imprese-della-provincia-di-foggia-servizi-di-consulenza-tema-di

E sempre in tema di economia circolare la Camera di Commercio di Foggia segnala una iniziativa di Unioncamere Puglia, con il supporto della Sezione Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed in collaborazione con Ecocerved. Si tratta di un intero ciclo formativo dedicato alla qualificazione di una nuova figura professionale nell’ambito della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare: l’Esperto del Sistema Rifiuti. Il ciclo di formazione completo si articola in 3 webinar, ciascuno della durata di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La partecipazione al ciclo formativo è gratuita previa iscrizione entro il 5 novembre compilando ed inviando il modulo di adesione all’indirizzo: info@unioncamerepuglia.it