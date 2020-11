La grandezza di Gigi Proietti: “Pino Rucher? Un grande talento”

Manfredonia, 03 novembre 2020. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno ci ha lasciati il grande Gigi Proietti. Gigi, fin dal suo esordio, avvenuto in teatro con lo spettacolo di cabaret “Can Can degli Italiani”, ha mostrato la sua grande versatilità avendovi preso parte recitando, cantando e, persino, componendo le musiche. Pur avendo spaziato tra cinema e TV, la sua più grande passione era il teatro, il quale gli ispirò il libro “Decamerino”, sorta di racconti e aneddoti in stile de-camerino, nati dietro le quinte del teatro. Gigi una volta disse: «Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d’infanzia fino alla morte, che nel teatro si replica tutte le sere.»

In questo stralcio d’intervista, Gigi Proietti, nel ritornare con la memoria ad uno suoi primi grandi successi, la commedia musicale “Alleluja Brava Gente”, trova l’occasione per ricordare il chitarrista Pino Rucher, che vi fece parte e che incise il disco della commedia musicale scritta, sceneggiata e diretta da Pietro Garinei e Sandro Giovannini. Così Gigi ricordava questa commedia: «Una botta di fortuna. Lì capii che si poteva coniugare il teatro lucido con la qualità artistica: il cosiddetto teatro popolare».

Questo video rappresenta un bell’attestato di stima verso il chitarrista Pino Rucher da parte di Gigi Proietti e, nel contempo, omaggia il grande attore attraverso la chitarra nostalgica di Rucher presente nel film “Brancaleone alle crociate”.

Intervista di Gigi Proietti su Pino Rucher. «Beh, ritorno proprio con la memoria a tanti, tanti anni fa, al Medioevo, per quanto mi riguarda, perché, parlando di “Alleluja brava gente”, che era un grandissimo successo della ditta Garinei e Giovannini al quale io partecipai. E allora, come a volte succede oggi, ma sempre più raramente, si lavorava con l’orchestra e le orchestre erano composte da musicisti di primissimo ordine e fra questi ricordo, come tanti altri dell’orchestra, Pino Rucher, che era considerato, ha lasciato un ricordo di sé notevole insomma, ha fatto moltissime colonne sonore in film molto importanti partecipando alle grandi orchestre. È stato in “Alleluja brava gente” dalla prima recita, dalla prima replica fino all’ultima. Poi, c’è stata occasione di incontrarlo ogni tanto, ma gli anni poi passano, ne sono passati tantissimi, comunque è un ricordo di grande professionalità e di grande talento.»