Manfredonia, bonifica SIN e impianto recupero plastica: interrogazione alla Regione

Manfredonia, 3/11/2020 – UNA DELEGAZIONE di rappresentanti dell’associazione culturale e politico “Manfredonia Nuova” e del Movimento 5 stelle con la quale era anche la consigliera regionale pentastellata Rosa Barone, ha incontrato la Commissione straordinaria al comune di Manfredonia per sottoporre alla sua attenzione alcune problematiche emergenti della città quali il disinquinamento del sito SIN ex Enichem, l’utilizzazione delle aree liberate dagli impianti del petrolchimico, alcune iniziative in progetto sulla piana di Macchia quale “un impianto per il trattamento e recupero della plastica riveniente dalla raccolta differenziata RSU, che dovrebbe sorgere nell’area dell’ex stabilimento petrolchimico Enichem, ancora da bonificare, che diventa nuovamente un luogo da sfruttare e da inquinare”.

“PUR FAVOREVOLI – ha evidenziato la delegazione – agli impianti che chiudono il ciclo dei rifiuti, vorremmo poter essere coinvolti nelle decisioni che interessano direttamente la vita della nostra città. Almeno per cortesia istituzionale, il Comune di Manfredonia dovrebbe essere interpellato su questi problemi, cosa che non è avvenuta. Le conseguenze indotte anche da quel tipo di impianti sono numerose e nocive per l’ambiente e la salute pubblica”.

LA DELEGAZIONE ha corredato le questioni poste con una serie di documenti che ha consegnato alla Commissione straordinaria. I Commissari straordinari Vittorio Piscitelli e Anna Maria Crea, con i quali erano i dirigenti al settore opere pubbliche, hanno ascoltato con interesse le argomentazioni espresse a sostenuto delle problematiche presentate e assicurato la rappresentanza cittadina che “sarà inviata istanza al presidente della Regione Puglia a sostegno delle richieste espresse dai membri della delegazione”.

“MANFREDONIA Nuova” ha ricordato di aver inviato ai rappresentanti locali al Consiglio regionale una lettera nella quale si ponevano una serie di domande tendenti a conoscere l’entità dei progetti programmati nelle aree ex Enichem. E dunque. “se siete a conoscenza di tale progetto; quale sia la esatta consistenza dello stesso; quali siano le aree sulle quali dovrebbe essere realizzato; quale sarà l’impiego della somma deliberata dalla Regione Puglia; quale è lo stato dell’arte aggiornato delle bonifiche nello stabilimento Enichem; quale è la posizione e il coinvolgimento di Eni Rewind stante l’audizione alla Regione Puglia di luglio 2019, dell’Amministratore delegato di Eni Rewind, Paolo Grossi; quale osservanza vi sia del decreto n. 468 del 18 settembre 2001 del Ministero dell’ambiente per la tutela del territorio, riguardante il “Programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale” dei quali il nostro territorio fa parte; la Regione Puglia che ha finanziato il progetto di Monte Sant’Angelo, è consapevole che l’ASE di Manfredonia ha già pronto un impianto dello stesso tipo di quello che si vorrebbe impiantare a Macchia?”.

LA LETTERA inviata a fine settembre scorso non ha avuto alcuna risposta. L’attesa è ora quella di vedere quale accoglimento avrà la presa di posizione istituzionale da parte della Commissione straordinaria comunale.

Michele Apollonio