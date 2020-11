Verso il nuovo Dpcm: coprifuoco dalle 22 alle 5. Da giovedì (DOCUMENTO)

(ANSA) Il nuovo Dpcm di misure contro il Covid arriverà “nelle prossime ore”. Le disposizioni del nuovo decreto si applicano da giovedì 5 novembre al 3 dicembre 2020, si legge nella bozza del Dpcm. Il governo sta esaminando la bozza con le Regioni che, fra le osservazioni fatte, chiedono misure omogenee in tutto il territorio nazionale. C’è inoltre la richiesta che la valutazione del rischio epidemiologico venga fatta in collaborazione con i dipartimenti regionali. E poi viene chiesto un decreto con indennizzi per le categorie economiche da presentare contestualmente al Dpcm, congedo parentale e riconciliazione e ancora esenzione 2020-21 dei tributi per tutte le attività economiche soggette a provvedimenti di chiusura.

Le misure riguarderanno: “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. “Stop agli spostamenti in aree a rischio – Nelle aree ad alto rischio che ricadono negli scenari 3 e 4 indicati nel documento dell’Iss – quelle caratterizzate da uno scenario di ‘elevata gravità e quelle nelle quali ci sono situazioni di massima gravità – “è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori”. Può riguardare intere “Regioni o parti di esse”.

“In zone a massimo rischio chiusi anche i negozi”. La bozza del nuovo Dpcm prevede che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale sia consentito “un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”; ciò con esclusione, però, del “trasporto scolastico dedicato”. Smart working ai massimi livelli possibili, sia nella Pubblica amministrazione sia nel settore privato, e ingressi differenziati del personale. Mascherina obbligatoria alle elementari e medie. Stop alle crociere. Nei circoli sportivi vietato l’uso degli spogliatoi. Sospensione delle attività sportive, comprese quelle presso centri e circoli sportivi, anche se svolte all’aperto.