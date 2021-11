Apricena piange la soprano Stoico: “Grave perdita per la comunità”

Apricena (Foggia), 03/11/2021 – “L’Amministrazione Comunale e tutta la Città di Apricena sono stati appena raggiunti dalla triste notizia della dipartita della carissima Rossana Stoico.

La giovane soprano, donna di finezza artistica, di sensibilità umana, di cultura musicale indiscussa è stata da sempre valore aggiunto della comunità intera non solo per tali doti ma anche per il suo sorriso che spesso illuminava chi aveva l’onore di incontrarla.

Il Sindaco di Apricena, ing. Antonio Potenza, e le Assessori alla Bellezza, Ins. Anna Maria Torelli e Ins. Carla Antonacci, nel porgere il loro abbraccio e la loro vicinanza alla famiglia, hanno detto: “Oggi perdiamo un pezzo di noi, in quanto Rossana con la sua semplicità, con la sua delicatezza, il suo sorriso sereno ha condiviso con noi e con l’intera comunità momenti di forte intensità umana e culturale, come avvenuto proprio quest’ estate. L’intera amministrazione e tutta la comunità si unisce al cordoglio della famiglia per l’immensa perdita”. In segno di lutto, l’evento previsto questa sera a Palazzo della Cultura sarà rinviato”.