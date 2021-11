Elodie “Sono tornata a Foggia. Oggi ricominciano le riprese del film”

Foggia, 03/11/2021 – (ultimaparola) Il 2021 è stato per l’interprete di Andromeda l’anno della consacrazione. A marzo è stata tra i protagonisti del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Fiorello, conducendo e dando vita ad un’esibizione rimasta negli annali dell’Ariston. Non paga, pochi mesi dopo ha partecipato in coppia con Myss Keta a Celebrity Hunted su Prime Video, finendo per vincere la seconda edizione dello show.

L’anno fortunato di Elodie non si è fermato qui, e quindi ecco arrivare, a luglio, l’annuncio del suo esordio al cinema, con la pellicola Ti mangio il cuore, opera di Pippo Mezzapesa, basato sul libro-inchiesta sulla mafia foggiana di Giuliano Foschini e Carlo Bonini.Questa mattina la cantante ha deciso di augurare il buongiorno ai suoi fan nel migliore dei modi, pubblicando una Storia su Instagram che ha fatto drizzare loro le antenne.

“Buongiorno…” inizia la Di Patrizi con la voce ancora impastata dal sonno, splendida senza un filo di trucco e con i capelli raccolti in uno chignon. “Oggi sono tornata a Foggia” aggiunge mentre è sdraiata sul letto della sua stanza d’albergo. “Oggi ricominciano le riprese del film e alle due esce anche la live performance di Vertigine fatta sulle Dolomiti, un posto pazzesco! Vi auguro una buona giornata” conclude quindi, regalando due notizie bomba ai follower. Instancabile Elodie.