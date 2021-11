Foggia. Caso positività COVID, chiusa Scuola dell’Infanzia comunale Arpi

Foggia, 03 novembre 2021. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Foggia, “in applicazione del principio di massima precauzione da adottarsi al fine della mitigazione della diffusione del contagio Covid 19”, è stata disposta la chiusura temporanea del plesso della scuola dell’infanzia “Arpi” , a sezione unica, sita in Foggia in Via Don Michele Di Gioia (già Via G. Almirante n.1) “dal 3 novembre 2021 al 10 novembre 2021, al fine di attivare le competenti strutture per la sanificazione dei locali, a cura del dirigente del Servizio Pubblica Istruzione”.