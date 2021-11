STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 03 novembre 2021. Colpaccio della Fidelis Andria che al termine di una partita ricca di reti, conquista la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di serie C, espugnando lo Zaccheria per 2-3 e condannando i rossoneri ad una clamorosa eliminazione.

Zeman per l’occasione ruota, in nome del turn over, i suoi uomini in organico, presentando le novità Tuzzo e Vigolo nel tridente con Ferrante e riproponendo Maselli in mediana. Ginestra si affida a Bubas e Alberti.

Primi 15 minuti all’insegna di fasi di studio tra le due squadre con un Foggia sicuramente più propositivo ma taccuino con nessuna azione degna di nota, ad eccezion fatta di un doppio giallo di Ferrante e Sabatino, per reciproche scorrettezze. La Fidelis Andria di mister Ginestra si difende con ordine, seppur siano sempre i rossoneri a tenere il pallino del gioco e la supremazia territoriale. Prima sostituzione al 24’ quando Benvenga è costretto al forfait, dentro la mischia ci va De Marino. Il primo spunto davvero interessante si ha al 32’ quando Maselli ci prova da lontano ma la sua conclusione è davvero poco pericolosa. In modo del tutto improvviso, un lampo accende il match. Al minuto 33, Bubas approfitta di una palla vagante in mischia e come un avvoltoio la scaglia alle spalle dell’estremo Volpe, portando gli ospiti in vantaggio. I padroni di casa reagiscono ma le sortite di Tuzzo, prima, e Martino successivamente non vanno a bersaglio. Sul tramonto di frazione, precisamente nel secondo dei tre minuti di recupero, assegnati dal direttore di gara, Garofalo si inventa letteralmente un eurogol. Il centrocampista rossonero lascia partire un siluro da casa sua che batte imparabilmente l’incolpevole Vandelli. Squadre al riposo sul punteggio di 1-1.

La ripresa si apre con un triplo cambio per gli andriesi: dentro Di Noia, Casoli, Di Piazza per Gaeta, Zampano e Bubas. Zeman risponde inserendo Curcio e Di Jenno per Garattoni e Vigolo. Ed è proprio l’ex Matteo Di Piazza a riportare avanti la Fidelis al 13’. Cross dalla fascia sinistra per l’attaccante che con perfetto tempismo, incorna alle spalle di Volpe. Curcio prova a riportare la partita in parità con una punizione che però risulta centrale. Al 18’ fallo di Bonavolontà per Di Jenno in area. Capitan Curcio si incarica della battuta ma si lascia ipnotizzare da Vandelli, che intuisce e para, sulla respinta Garofalo non riesce a ribadire in rete. Garofalo, oggi, è in serata e riacciuffa il match al 25’.

Gran tiro di Ferrante da palla inattiva, Vandelli non è preciso nella deviazione e Garofalo di prepotenza sigla la sua seconda marcatura di serata. Il pareggio dura pochi minuti perchè al 34’ anche Di Piazza concede il bis, trasformando con freddezza un penalty assegnato per fallo di Gallo sul neoentrato Bolognese. Fidelis Andria avanti 2-3.

Zeman rischia il tutto per tutto mandando in campo anche Ballarini per lo stanco Garofalo. Maselli rimedia un giallo per un intervento scomposto su Bonavolontà. Il signor Angelucci concede tre minuti di recupero per gli assalti finali ma non succede più nulla fino al triplice fischio e a festeggiare la qualificazione ai quarti sono gli uomini di mister Ginestra.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 03 novembre 2021

fotogallery enzo maizzi