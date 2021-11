Luci del Golfo, la magia del Natale si accende a Manfredonia

Manfredonia (Foggia), 03/11/2021 – La magia del Natale è pronta ad avvolgere Manfredonia con i suoi colori, sapori e suoni, quelli della tradizione, quelli più autentici e sentiti. La festa dell’anno più attesa da grandi e piccini quest’anno riserverà novità e sorprese per cittadini e visitatori che respireranno aria di gioia e serenità.

Un’atmosfera quest’anno resa ancor più magica dalle scintillanti luminarie di “Luci del Golfo” (a cura dell’Associazione “Io Sono Partita Iva”, imprenditori e commercianti locali) dislocate in gran parte della città, installazioni artistiche sorprendenti da vivere, ammirare ed immortalare negli scatti social.

Un mondo incantato che, al tramonto e sino all’alba, prende forma catapultando in una realtà fiabesca dove tutti tornano sognanti bambini con il naso all’insù. E come tutte le fiabe che si rispettino, non può mancare il fantastico castello…

Un evento che durerà due mesi, pronto a dare valore aggiunto in fatto di marketing territoriale a Manfredonia in un periodo commercialmente tra i più favorevoli dell’anno.

“Luci del Golfo”, infatti, grazie alla collaborazione con l’Associazione “DauniaTur”, arricchirirà di servizi ed appuntamenti dedicati ai turisti (i quali avranno a disposizione una mappa digitale per scegliere e scoprire i vari percorsi tematici) i mesi di novembre, dicembre e gennaio.Con Guide turistiche abilitate dell’Associazione Daunia TuR angoli suggestivi e conoscere aneddoti di Manfredonia e Siponto legate alla festività del Natale.