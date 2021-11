Manfredonia. “Basta inciviltà! Non degli animali, ma dei loro padroni”

STATO QUOTIDIANO – 3/11/2021 – È giunta in redazione una segnalazione da parte di un cittadino di Manfredonia: “Salve, voglio farvi vedere cosa succede in questo paese per l’inciviltà della gente, cosa siamo costretti a subire per il menefreghismo dei padroni dei cani, non è la prima volta che accade, con annessi danni nel negozio, perché la gente entrando non si accorgono di quello che c’è per strada. È evidente nel video che la padrona del cane si rende conto del danno e va via perché anche a lei da fastidio pulire, e quindi puliamo noi. Mi sembra giusto”

VIDEO: