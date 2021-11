statoquotidiano.it, Manfredonia 03 novembre 2021. Ultimi giorni di campagna elettorale per la coalizione di centro destra a Manfredonia, con la partecipazione straordinaria, presso Palazzo Celestini, tra i tanti politici nazionali e regionali, del senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato alla pesca ed agricoltura, a sostegno di Gianni Rotice.

Due settori, quello della pesca ed agricoltura un tempo, tra quelli trainanti per l’economia di Capitanata, ed oggi, soprattutto quello della pesca, penalizzato da discutibili regolamenti europei, poco conferenti con la morfologia dei nostri fondali marini che hanno determinato una sensibile riduzione della flotta peschereccia. Come sottolineato dal Senatore è un problema della intera marineria italiana, per la soluzione del quale si cercherà trovare le soluzioni più adeguate.

L’altro tema è quello rappresentato dal vistoso aumento dei prezzi di alcune materie prime come grano e farina. “Il Governo sta lavorando in questa direzione a sostegno delle filiere. I nostri agricoltori fino a poco tempo fa si lamentavano perché i prezzi dei cereali erano bassi e nessuno più investiva in seminativi, ora tutti puntano sul grano visti i prezzi alti”.

Nostante le rassicurazioni relative all’impegno del governo, resta un dato di fatto, quello della crescita della inflazione che determinerà in sensibile aumento del numero dei poveri, già in notevole crescita rispetto all’anno 2020.