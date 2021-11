Puglia, si finge ginecologo e raggira oltre 100 donne: arriva denuncia collettiva

Lecce, 03/11/2021 – (salentolive24) Un molestatore seriale da mesi spaventa le donne pugliesi: a fare emergere la terribile situazione, l’account Instagram di Noemi De Vitis, una giovane donna vittima anche lei, che negli ultimi giorni sta raccogliendo decine di testimonianze da tutta Italia, ma soprattutto dalla provincia di Lecce.

Questi i fatti: un uomo dalla voce profonda ed il fare apparentemente professionale, da mesi chiama con numero privato le donne, solitamente in prossimità di giornate festive (ad esempio la vigilia di Ferragosto), o in orari notturni, presentandosi ora come un medico ginecologo, ora come un addetto dell’Asl o un tecnico di un centro analisi. È in possesso di dati personali sensibili quali numeri di telefono, indirizzi, date di nascita, e da subito instilla il dubbio di problemi negli esami svolti dalle donne, che necessitano di un suo ulteriore “consulto”. È bene sottolineare che l’uomo a volte si presenta con il nome di “Francesco Lirante o Licante”, nome che al momento risulta falso.

Il molestatore cerca di spaventare le donne (spesso giovani minorenni), e di convincerle a mostrarsi svestite su applicazioni di videochiamata (Zoom o Hangouts) commentando la sfera intima delle malcapitate, il tutto in maniera viscida e meschina. In alcuni casi ha persino utilizzato degli indirizzi mail fittizi e generici come “analisiclinichelaboratorio@gmail.com” per inviare inesistenti referti alle vittime, e mascherare il vero, malato, obiettivo. In tante hanno presto subodorato la truffa, tra chi non ha eseguito esami diagnostici di recente, chi viene seguita da medici che conosce bene e chi ha subito trovato strano il comportamento dell’uomo. (salentolive24)