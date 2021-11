Valente: “Raccolta differenziata con incentivi. Le spiagge vanno riqualificate”

Manfredonia (Foggia), 03/11/2021 – “Manfredonia è adagiata in una delle aree più belle della Puglia, racchiusa tra il mare ed i monti del Gargano come in un amorevole abbraccio. Questo splendido contesto, così caro ai cittadini che vi abitano, rappresenta un’enorme risorsa per i manfredoniani stessi e per i turisti.

Il nostro mare va tutelato affrontando concretamente il problema dei rifiuti e degli scarichi, riqualificando le spiagge da nord fino alla riviera sud e scongiurando ogni eventuale abuso edilizio sulla fascia costiera. Le aree industriali, dove insistono vincoli ambientali SIC e ZPS, vanno rimesse in discussione affinché lo sviluppo del territorio possa avviarsi compatibilmente con il territorio stesso, senza che vi siano conflitti che impediscano ad un’area industriale di lavorare serenamente ed al territorio di rinunciare alle sue peculiarità. Detto ciò, la zona industriale, nel rispetto dell’ambiente, ha bisogno di un rilancio che possa favorire le aziende presenti e portare a nuove opportunità di sviluppo, a partire dalla realizzazione del depuratore e l’efficientamento dei sottoservizi.

L’inquinamento nelle aree industriali a ridosso della città dovrà essere prevenuto e monitorato. In particolare quello atmosferico che costituisce una delle più grandi minacce ambientali per la salute. A tal fine occorrerà ripristinare le centraline dislocate in diversi punti di Manfredonia per la misurazione della qualità dell’aria. Per l’inquinamento del sottosuolo andrà invece seguita fino alla sua conclusione la bonifica già in atto.

Intendiamo inoltre farci promotori di nuove politiche di governo del territorio tese ad avviare una decisa svolta ambientale: più verde per tutti, anche per gli amici a quattro zampe (con la realizzazione di aree di sgambettamento), e meno rifiuti, con una raccolta porta a porta che va riorganizzata anche studiando incentivi economici”.

Lo riporta Marita Teresa Valente Candidato Sindaco CON MANFREDONIA e MD