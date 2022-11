Adescava minorenni in Dad, ai domiciliari un 61enne pugliese

BARI, 03/11/2022 – Un barese di 61enne e’ finito ai domiciliari con l’accusa di adescamento e corruzione di minorenni, tentati atti sessuali con minorenne, tentata estorsione e tentata violenza sessuale.

L’uomo durante il periodo della didattica a distanza aveva creato una rete di chat e profili social falsi per convincere giovanissime a incontri sessuali sia in rete sia di persona. La scoperta e’ stata fatta dalla mamma di una studentessa veronese che ha denunciato tutto ai Carabinieri di Bosco Chiesanuova. La perquisizione a casa dell’uomo ha permesso di recuperare il telefono cellulare da cui sono emerse tutte le conversazioni intrattenute con le ragazzine residenti in ogni parte d’Italia. (norbaonline)